Franco Colapinto mostró su optimismo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: "Volvemos a Bakú por más"

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que Franco Colapinto revivió un viejo recuerdo y se mostró positivo para la carrera del domingo en el circuito callejero de Bakú. El argentino tiene buenos recuerdos, ya que logró un octavo puesto el año pasado y sumó sus primeros puntos cuando manejaba un Williams.
Es que, en su segunda carrera de 2024 hizo una gran Q3 y sobre todo porque tuvo el mejor resultado en la F1, lo que le permitió sumar cuatro unidades para su cuenta personal y para la escudería de Grove.
“Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”, escribió el pilarense en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con los festejos de aquella jornada.
Pero al mismo tiempo, usó ese momento también para mirar lo que será este fin de semana y, como de costumbre y auguró una buena jornada: “Volvemos a Bakú este finde por más! Vamos Alpine”.
Por otra parte, en la previa de la 17° fecha reconoció que con el equipo se centrarán “en prepararnos para aprovechar las oportunidades que sin duda surgirán en un circuito tan exigente”. “Sabemos que no será fácil, pero haremos todo lo posible para maximizar nuestros resultados”, contó Colapinto.
“Me siento bien en el coche ahora mismo, a pesar de que Monza fue un reto para el equipo. Nos tomamos un tiempo para informarnos y visité Enstone la semana pasada para prepararnos para Azerbaiyán este fin de semana”, cerró el piloto de 22 años.
Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9
Domingo 21 de septiembre