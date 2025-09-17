17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto mostró su optimismo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: "Volvemos a Bakú por más"

El piloto argentino correrá en el circuito callejero de Bakú, donde consiguió su mejor resultado en la máxima categoría: un octavo puesto con Williams.

Por
La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Azerbaiyán.

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Azerbaiyán.

Alpine

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que Franco Colapinto revivió un viejo recuerdo y se mostró positivo para la carrera del domingo en el circuito callejero de Bakú. El argentino tiene buenos recuerdos, ya que logró un octavo puesto el año pasado y sumó sus primeros puntos cuando manejaba un Williams.

Briatore, de 75 años, aun no definió el nombre de la segunda butaca.
Te puede interesar:

La revelación de Briatore sobre el futuro de Alpine y Colapinto: ¿se quedará con la segunda butaca?

Es que, en su segunda carrera de 2024 hizo una gran Q3 y sobre todo porque tuvo el mejor resultado en la F1, lo que le permitió sumar cuatro unidades para su cuenta personal y para la escudería de Grove.

Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”, escribió el pilarense en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con los festejos de aquella jornada.

Pero al mismo tiempo, usó ese momento también para mirar lo que será este fin de semana y, como de costumbre y auguró una buena jornada: “Volvemos a Bakú este finde por más! Vamos Alpine”.

Embed - Franco Colapinto on Instagram: "Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1!. Volvemos a Bakú este finde por más!! vamos @alpinef1team"

Por otra parte, en la previa de la 17° fecha reconoció que con el equipo se centrarán “en prepararnos para aprovechar las oportunidades que sin duda surgirán en un circuito tan exigente”. “Sabemos que no será fácil, pero haremos todo lo posible para maximizar nuestros resultados”, contó Colapinto.

Me siento bien en el coche ahora mismo, a pesar de que Monza fue un reto para el equipo. Nos tomamos un tiempo para informarnos y visité Enstone la semana pasada para prepararnos para Azerbaiyán este fin de semana”, cerró el piloto de 22 años.

Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 5:30
  • Práctica Libre 2: 9

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5:30
  • Clasificación: 9

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

China, Miami, Canadá Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur tendrán carreras sprints para el 2026

La Fórmula 1 y la FIA confirmaron las carreras sprint para la próxima temporada: ¿Las correrá Colapinto?

El auto de Colapinto ya tuvo cuatro cambios, y en caso de un quinto, Alpine podría ser sancionado

Colapinto podría ser penalizado en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Briatore reveló si mejorará el auto de Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones"

Franco Colapinto terminó 17° y terminó con bronca en el Gran Premio de Monza

Franco Colapinto volvió a Monza, pero no tuvo la carrera que esperaba: sin sobresaltos, terminó 17°

En plena carrera, Colapinto confesó que tuvo un calambre

El problema de salud de Colapinto en Monza: "Me dio un..."

En San Lorenzo renunciaron 13 dirigentes de manera masiva y San Lorenzo quedó en acefalía 

San Lorenzo en crisis: cómo sigue el club tras quedar acéfalo

Rating Cero

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

La bailarina está conociendo a un jugador de vóley llamado Nicolás.
play

Laurita Fernández tendría un nuevo romance con un deportista: de quién se trata

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

últimas noticias

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Hace 9 minutos
El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 17 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 47 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 57 minutos
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora