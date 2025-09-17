Franco Colapinto mostró su optimismo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: "Volvemos a Bakú por más" El piloto argentino correrá en el circuito callejero de Bakú, donde consiguió su mejor resultado en la máxima categoría: un octavo puesto con Williams. Por







La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Azerbaiyán. Alpine

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que Franco Colapinto revivió un viejo recuerdo y se mostró positivo para la carrera del domingo en el circuito callejero de Bakú. El argentino tiene buenos recuerdos, ya que logró un octavo puesto el año pasado y sumó sus primeros puntos cuando manejaba un Williams.

Es que, en su segunda carrera de 2024 hizo una gran Q3 y sobre todo porque tuvo el mejor resultado en la F1, lo que le permitió sumar cuatro unidades para su cuenta personal y para la escudería de Grove.

“Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1”, escribió el pilarense en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con los festejos de aquella jornada.

Pero al mismo tiempo, usó ese momento también para mirar lo que será este fin de semana y, como de costumbre y auguró una buena jornada: “Volvemos a Bakú este finde por más! Vamos Alpine”.

Embed - Franco Colapinto on Instagram: "Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1!. Volvemos a Bakú este finde por más!! vamos @alpinef1team" View this post on Instagram A post shared by Franco Colapinto (@francolapinto)