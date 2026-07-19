El tarotista que anticipó el triunfo de Argentina en Qatar dio su predicción para la final contra España

Jérome Merah, reconocido por su correcto pronóstico del partido decisivo de 2022, analizó a través de las cartas el choque ante La Roja y predijo un partido "extremadamente parejo".

La Selección argentina enfrenta a España este domingo a las 16 por la final del Mundial 2026.

La Selección argentina y España se miden por la final del Mundial 2026 , y las especulaciones no solo circulan entre analistas deportivos. Jérome Merah , un tarotista francés con una enorme cantidad de seguidores en redes sociales gracias a sus lecturas de cartas, subió un nuevo video en el que se anima a adelantar qué selección podría alzar la copa .

La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional"

La razón por la que sus videos generan tanto revuelo tiene un antecedente concreto: en Qatar 2022 había asegurado que Argentina se quedaría con el título ante Francia , y antes de eso ya había pegado en los resultados de ambas semifinales.

Antes de meterse de lleno en la lectura, el propio Merah puso paños fríos y remarcó que su análisis "debe tomarse con liviandad" y que "no es un pronóstico deportivo" , sino más bien una lectura simbólica que compara a los dos equipos a través del tarot.

Su conclusión inicial fue que el partido se presenta "extremadamente parejo" , entre dos selecciones de nivel similar, sin que ninguna carta se incline claramente hacia un ganador. Es decir: otra vez habrá que sufrir hasta el final.

Para el combinado español, el tarotista planteó que La Roja tendrá "un comienzo complicado" , con vacilaciones para entrar en ritmo y una actitud más bien defensiva en el primer tiempo.

Según describió, España priorizará cuidar el resultado antes que exponerse. Pero considera que el equipo de Lamine Yamal va a reaccionar sobre el final de la primera etapa y, sobre todo, en el complemento.

"Van a despertarse y van a querer tomar el dominio o la posesión del juego", explicó al leer la carta del Emperador, a la que asocia con un equipo más suelto, seguro de sí mismo y complicado de doblegar en la recta final.

Aun con esa lectura, aclaró que las cartas no le garantizan el triunfo a España, aunque sí anticipan un nivel alto de juego y un "excelente juego" de su parte.

Qué anticipan las cartas para la Selección argentina en la final del Mundial 2026

Del lado argentino, Merah encontró un panorama distinto ya desde el arranque. De acuerdo a su lectura, el equipo de Lionel Messi va a entrar mejor parado al partido, con "confianza, determinación para ganar" y la intención clara de manejar el trámite desde temprano.

De todos modos, advirtió que no todo será tan sencillo: las cartas del Juicio y del Mago le indican que el equipo va a tener algunos errores puntuales, imprecisiones y momentos de desorden, aunque también reflejan la experiencia y los recursos de un plantel capaz de recomponerse.

El tarotista fue más allá y no descartó que algún jugador pueda sufrir un golpe o una lesión durante el desarrollo del encuentro, aunque no dio detalles al respecto.

Pese a esos posibles baches, otra vez asomó la carta del Emperador, que interpretó como un signo de mando, liderazgo y "una fuerte voluntad de ganar". "Van a darlo todo en la cancha", sostuvo Merah.

Mundial 2026: una definición al filo, con chances de ir al alargue

La lectura general de Merah fue clara: ni Argentina ni España recibieron una carta que indicara un triunfo contundente.

"Va a ser un partido extremadamente ajustado entre los dos equipos, con prácticamente el mismo nivel", aseguró. Además, no descartó que el resultado se termine definiendo recién en el tiempo suplementario, dado el equilibrio que —según su lectura— existe entre ambos planteles.

Para cerrar, dejó de lado el tarot por un momento y compartió una impresión más personal: "Por instinto, sin mirar el juego ni las cartas, le daría una ligera ventaja a la Argentina, pero realmente es muy pequeña. España puede dar la sorpresa perfectamente".