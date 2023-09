Vélez se aprovechó de un tibio River y le ganó 2 a 0 en Liniers

Con este triunfo, los de Liniers tomaron un poco de aire en la pelea por no perder la categoría : suman 33 puntos, tres más que Gimnasia LP, que con la derrota frente a Independiente quedó en zona de descenso directo.

En los primeros minutos del encuentro, ambos equipos se repartieron la pelota sin mayor trascendencia en las áreas, aunque se vio a un River que no estaba cómodo, tal vez por haber puesto en cancha un once que no es el habitual.

La primera aproximación con cierto peligro fue para el local. A los 12', Enzo Díaz perdió una pelota por izquierda, Francisco Pizzini abrió para Braian Romero, que habilitó a Juan Ignacio Méndez, pero éste definió mal ante la salida de Franco Armani.

El primer gol de Vélez llegó a los 22 minutos del primer tiempo: Lautaro Gianetti metió un cambio de frente de 70 metros, Claudio Aquino mató la pelota, pisó el área y sacó un remate que se desvió en un defensor de River y se metió en el arco de Armani.

A partir del gol, River se adueñó de la pelota, pero sin profundidad, mientras que Vélez se paró para molestar en la salida al Millonario y aprovechar una contra. A los 42', el local pudo ampliar el marcador con una jugada que tuvo como protagonistas a dos ex River: Elías Gómez y Romero. El lateral mando un centro picante y el 9 cabeceó por arriba del travesaño.

En el inicio del segundo tiempo, Vélez salió con la misma actitud y a los 3' minutos pudo marcar el segundo: Aquino pateó un tiro libre que buscó el ángulo, pero se topó con una gran atajada de Armani. Siete minutos después, Gianetti cabeceó en un córner y la pelota fue a las manos de Armani. El arquero se lució una vez más al minuto cuando le sacó un remate cruzado a Romero.

A los 15' llegó el segundo. Vélez presionó bien arriba, Santiago Castro se llevó la pelota, se sacó de encima a Emanuel Mammana y sacó un derechazo que se que coló en el palo izquierdo de Armani.

River tuvo una reacción y casi descuente a los 17'. Esequiel Barco, que había ingresado por Pablo Solari, sacó un derechazo que Gastón "Chila" Gómez sacó al córner.

Además de Barco, Martín Demichelis mandó a la cancha a Salomón Rondón, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Matías Suárez, pero salvo el ex Independiente, ninguno llegó a inquietar al arquero local.