Y un día, Racing volvió a ganar en Avellaneda: superó por 2-0 a San Lorenzo y ya piensa en la Libertadores

Nazareno Colombo, la figura del partido, grita con alma y vida su gol.

Racing le ganó 1-0 a San Lorenzo, en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura y cortó una racha de cinco partidos al hilo sin ganar de local, para salir del fondo de la tabla. La Academia, con un ojo puesto en cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez, superó con contundencia a un Ciclón deslucido.

El entrenador Gustavo Costas sorprendió con el 11 titular y guardó a varias figuras como el arquero Gabriel Arias, cuestionado en los últimos partidos, Juan Nardoni y Gastón Martirena no estuvieron de arranque. Sin embargo, con algunas pinceladas de Santiago Solari y un partidazo del defensor Nazareno Colombo le alcanzó a la Academia para ganar por primera vez de local en el Torneo Clausura.

Un poco por mérito de Racing, y otro poco por el mal partido del Ciclón fue la victoria del local. El equipo de Damián Ayude jamás encontró el ritmo del partido y evidenció su mal momento futbolístico, con tres derrotas en los últimos seis encuentros y en medio de una crisis institucional con el regreso de su presidente, Marcelo Moretti.

El local fue pura efectividad y despachó enseguida a su rival: en el primer tiempo, a los 37', Colombo empujó el balón en el área chica, tras un córner que había peinado en el primer palo Santiago Solari. En el segundo tiempo, el orden se invirtió: el central metió una asistencia desde su propio campo, para que el delantero guapeara frente al arquero Orlando Gill, y definiera con el arco vacío.