Vélez y Racing jugarán sin visitantes el cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 La Academia y el Fortín lanzaron un comunicado en conjunto con la decisión de jugar con público local en cada uno de los partidos "con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes". Por







Los cuartos de final de la Copa Libertadores fueron programados para los días 16 y 23 de septiembre.

Tras la fecha FIFA, los hinchas de Racing y Vélez están expectantes por el comienzo de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ambos equipos se enfrentarán en uno de los duelos más atrapantes del torneo continental. Y la duda de los fanáticos por la presencia del público visitante en ambos estadios se disipó rápidamente: ambos clubes confirmaron la negativa.

Ambas instituciones comunicaron la resolución a través de sus redes sociales, donde se explicó que la prioridad es “la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1965852905518612670&partner=&hide_thread=false Vélez y Racing, sin público visitante en los cuartos de final



Vélez Sarsfield y Racing Club informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de… pic.twitter.com/rofdhpL5Mg — Vélez Sarsfield (@Velez) September 10, 2025 Los encuentros correspondientes a los cuartos de final, programados para los días 16 y 23 de septiembre, serán exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos. “Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones”, expresaron.

La medida fue respaldada por la Conmebol tras los graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, y busca reducir los riesgos asociados a la seguridad en un contexto de alta tensión y minimizar cualquier posibilidad de conflicto.

El primer encuentro será el próximo martes 16 de septiembre a las 19 en el José Amalfitani. Una semana después, se jugará la revancha en el Cilindro de Avellaneda, en el mismo horario.