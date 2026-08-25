25 de agosto de 2026 Inicio
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Se confirmó el equipo argentino para la Copa Davis: qué tenista quedó afuera de la serie con Turquía

El capitán Javier Frana dio la lista de convocados para la serie del Grupo Mundial I, que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Ché en Neuquén sobre superficie rápida y bajo techo.

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Frana confirmó el equipo de Copa Davis.

Frana confirmó el equipo de Copa Davis.

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El equipo de la Selección argentina de tenis para la Copa Davis fue confirmado por el capitán Javier Frana, quien también dio los motivos por los cuales llamó a cada uno. La serie se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che en Neuquén sobre superficie rápida y bajo techo.

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Los convocados son Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni para enfrentar a Turquía, el rival. El cruce pondrá en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 y se jugará al mejor de tres sets en cancha dura.

El local eligió superficie de juego y escenario de la eliminatoria: la decisión de Frana de elegir cemento fue porque se juega automáticamente finaliza el US Open y los tenistas no van a tener tiempo de ponerse a punto en otra superficie rápidamente.

"Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores", indicó Frana a la Asociación Argentina de Tenis.

Ahora bien, la ausencia que sorprende en el equipo es la del mejor doblista que tiene Argentina actualmente y se trata de Horacio Zeballos. Lejos de la polémica, como en algún momento fue con Guillermo Coria de capitán, el capitán explicó que no está “por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta". Otro de los ausentes es Tomás Etcheverry, de gran temporada, pero se trató de una decisión técnica.

Los convocados por Javier Frana para la Copa Davis en Neuquén

En cuanto a los convocados por Frana, Francisco Cerúndolo es el mejor rankeado actualmente, siendo el nro. 25. Acumula 11 participaciones y este año se consagró en el ATP de Buenos Aires sobre polvo de ladrillo y el ATP de Queen’s sobre césped.

Thiago Tirante y Mariano Navone, son los tenistas que más pisaron fuerte en las últimas giras. En particular, Tirante logró cuartos en el Masters 1000 de Cincinnati y avanzó al nro. 42. Navone sumó su primer título en Bucarest y se instaló entre los más peligrosos en dura.

En cuanto al dobles: Guido Andreozzi, uno de los héroes de Busán, estará presente en la cita en Neuquén luego de haber levantado el Masters 1000 de Indian Wells y la final conseguida en Madrid. Andrés Molteni completa con 10 series disputadas y también con un buen presente.

El rival no presentó sus convocados, pero vienen de vencer a Eslovenia por 3 a 1 de visitante en el Grupo Mundial I. Entre los que pueden estar en la nómina se encuentran Mert Alkaya, nro. 298, y Yanki Erel, actual nro. 303.

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