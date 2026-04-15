Una mega estrella del fútbol se perderá el Mundial 2026 por una grave lesión

El delantero Hugo Ekitiké sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha y no podrá disputar el Mundial 2026 con la Selección de Francia. La lesión se produjo durante un partido de la Champions League y fue confirmada horas después mediante estudios médicos.
El episodio ocurrió en el encuentro entre Liverpool y Paris Saint-Germain. En una jugada sin contacto, tras un pase de Dominik Szoboszlai, el delantero inició una corrida y sintió una molestia en la zona del tobillo que lo obligó a detenerse de inmediato. Fue atendido por el cuerpo médico y retirado en camilla.
El diagnóstico confirmó una lesión de gravedad, con un tiempo de recuperación que le impedirá llegar en condiciones al próximo Mundial. Ekitiké venía teniendo continuidad y rendimiento en la temporada, lo que lo posicionaba como una alternativa en el equipo dirigido por Didier Deschamps.
Su ausencia se suma a otras bajas relevantes de cara al torneo, entre ellas la de Rodrygo Goes, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha y también quedó descartado.
A pesar de la baja, Francia cuenta con variantes ofensivas como Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki. Sin embargo, la lesión de Ekitiké representa una pérdida significativa en la planificación del seleccionado.