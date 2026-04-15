15 de abril de 2026 Inicio
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Una mega estrella del fútbol se perderá el Mundial 2026 por una grave lesión

Un delantero elite de una selección campeona del mundo se lesionó en los cuartos de final de la Champions League y quedó descartado para la Copa del Mundo.

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Hugo Ekitiké se rompió el tendón de aquiles.

Hugo Ekitiké se rompió el tendón de aquiles.

El delantero Hugo Ekitiké sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha y no podrá disputar el Mundial 2026 con la Selección de Francia. La lesión se produjo durante un partido de la Champions League y fue confirmada horas después mediante estudios médicos.

Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.
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El episodio ocurrió en el encuentro entre Liverpool y Paris Saint-Germain. En una jugada sin contacto, tras un pase de Dominik Szoboszlai, el delantero inició una corrida y sintió una molestia en la zona del tobillo que lo obligó a detenerse de inmediato. Fue atendido por el cuerpo médico y retirado en camilla.

El diagnóstico confirmó una lesión de gravedad, con un tiempo de recuperación que le impedirá llegar en condiciones al próximo Mundial. Ekitiké venía teniendo continuidad y rendimiento en la temporada, lo que lo posicionaba como una alternativa en el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Su ausencia se suma a otras bajas relevantes de cara al torneo, entre ellas la de Rodrygo Goes, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha y también quedó descartado.

A pesar de la baja, Francia cuenta con variantes ofensivas como Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki. Sin embargo, la lesión de Ekitiké representa una pérdida significativa en la planificación del seleccionado.

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