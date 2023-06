Una de las máximas estrellas del tenis anunció su presencia en el Argentina Open 2024

“Hola Argentina, ¿qué tal, cómo están? Quería anunciarles anunciarles que voy a jugar de nuevo el Argentina Open en febrero de 2024”, aseguró el propio español en el anuncio que hizo la propia cuenta del torneo.

Y al mismo tiempo agregó: “La verdad que el año pasado tuve una gran semana ahí con todos vosotros y espero volver a verlos el año que viene”.

El actual número 2 del mundo regresará a nuestro torneo tras el título conseguido este año



De esta manera, el español de 20 años se convirtió en el primer tenista en confirmar presencia en el torneo que conquistó el año pasado.

Carlos Alcaraz se consagró campeón en el Argentina Open 2022

En su primer paso por nuestro país, con solo 19 años Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ganar el torneo en toda la historia. Demostrando un tenis de altísimo nivel a lo largo de la semana, finalizó su tarea derrotando al británico Cameron Norrie por 6-3 7-5 ante un Court Central “Guillermo Vilas” colmado.

Tras dicha final, el murciano consideró que fue “una gran final”: “Es un momento muy feliz para mí. Primer torneo después del US Open, venir acá y jugar en este nivel... me siento muy contento y satisfecho. No me lo esperaba, la vuelta a la competición nunca es fácil después de estar cuatro meses parado. Estoy muy contento por el nivel que mostré desde el primer partido”.

"Soy un chico competitivo, lo tengo en la sangre. Ser número 1 es una motivación muy grande, pero intento no ponerme esa presión. Ganar títulos siempre es bonito y eso es a lo que voy en 2023. Aparte del título, me llevo el cariño que recibí desde el primer momento, es único. Sentirme como en casa es súper especial. Uno nunca sabe (por un posible regreso), después de esta gran semana, veremos”, aseguró el tenista español aquel día.

Luego de su éxito en Buenos Aires, fue finalista en Río de Janeiro y se consagró campeón en Indian Wells, Barcelona y Madrid, construyendo una temporada espectacular que lo mantiene en la lucha por el número 1 del ranking.