Un perro apareció en la tribuna de Boca festejando el agónico triunfo y las redes estallaron

Pese a que aún no se sabe como hizo efectivo el ingreso al estadio, ya que no está permitido, lo seguro es que no quiso perderse la fiesta en la Boca lo que significó la primera victoria en el torneo continental.

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1648518551328940035 La Bombonera fue una caldera. Hasta un perro saltó con la mejor hinchada del país. Somos únicos.pic.twitter.com/EBCAbb7ehm — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) April 19, 2023

En medio del alocado festejo, un hincha registró el momento que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, generando la miles de comentarios irónicos y graciosos. Los principales apuntados fueron algunos futbolistas del equipo de Jorge Almirón como Benedetto, Villa, Fabra y Orsini.

"Yo quejandome con soy socio y hay un perro en la cancha Bocaaa", "Hasta Orsini decidió ir a la tribuna a festejar". "En qué momento subió Fabra a la tribuna", algunos de los mensajes que pueden leerse en twitter.

