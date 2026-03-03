Bomba: una de las grandes figuras de Brasil se perderá el Mundial 2026 por una grave lesión El delantero, que es una de las principales estrellas de su selección, quedará marginado de la Copa del Mundo por un inconveniente físico y será una dura baja. Por + Seguir en







Rodrygo no jugará el Mundial 2026.

El delantero de la Selección de Brasil y Real Madrid Rodrygo Silva de Goes sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y del menisco externo de la rodilla derecha, por lo que quedó descartado para lo que resta de la temporada y para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se refirió a la lesión del jugador de 25 años, quien es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo: "Sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga. Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible".

Según el parte médico, la articulación presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses. Los tiempos de recuperación lo dejarán sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista, que empezará el 11 de junio.

Rodrygo Rodrygo se perderá el Mundial 2026. La acción se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped. Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor generaron preocupación en el entrenador Carlo Ancelotti.