3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Bomba: una de las grandes figuras de Brasil se perderá el Mundial 2026 por una grave lesión

El delantero, que es una de las principales estrellas de su selección, quedará marginado de la Copa del Mundo por un inconveniente físico y será una dura baja.

Por
Rodrygo no jugará el Mundial 2026.

Rodrygo no jugará el Mundial 2026.

El delantero de la Selección de Brasil y Real Madrid Rodrygo Silva de Goes sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y del menisco externo de la rodilla derecha, por lo que quedó descartado para lo que resta de la temporada y para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá
Te puede interesar:

A 100 días del Mundial 2026: el panorama en medio del conflicto en México y entre Estados Unidos e Irán

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se refirió a la lesión del jugador de 25 años, quien es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo: "Sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga. Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible".

Según el parte médico, la articulación presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses. Los tiempos de recuperación lo dejarán sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista, que empezará el 11 de junio.

Rodrygo
Rodrygo se perderá el Mundial 2026.

Rodrygo se perderá el Mundial 2026.

La acción se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped. Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor generaron preocupación en el entrenador Carlo Ancelotti.

En tanto, Real Madrid, sufre la baja llega en un momento crítico, ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia del delantero francés Kylian Mbappé por una lesión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La frase fue interpretada como un mensaje directo hacia la situación del histórico número diez.

Es una leyenda y el presidente de su país advirtió que podría no jugar el Mundial 2026

Marcelo Bielsa buscará protagonismo con Uruguay en el Mundial 2026.

Los entrenadores argentinos que dirigirán en el Mundial 2026 para otros países

Mateo Retegui eligió representar a Italia en su carrera internacional.

Uno por uno, todos los futbolistas argentinos que pueden jugar el Mundial 2026 con otro país

El entrenador llevó al equipo al subcampeonato mundial en Rusia 2018.

Impacto: el DT de una selección dejaría su cargo tras el Mundial 2026

Un equipo técnico de FIFA visitará el país para supervisar los protocolos de seguridad.

Mundial 2026: Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA ratificó a México como sede

“Tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muybien”, aseguró Infantino

¿Peligra el Mundial en México? Gianni Infantino se refirió a la crisis de violencia tras la caída de "El Mencho"

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 10 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 10 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 14 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 16 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 27 minutos