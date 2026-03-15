15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Un jugador del Milan empujó a su entrenador porque lo sacó de la cancha

El portugués Leão protagonizó un fuerte altercado con Massimiliano Allegri tras ser sustituido. También se enojó con sus propios compañeros.

Por
Rafael Leão se fue muy caliente de la cancha.
Rafael Leão se fue muy caliente de la cancha.

El delantero Rafael Leão centró las miradas en el Estadio Olímpico de Roma tras un grave episodio de indisciplina. Al cumplirse los 66 minutos del encuentro contra la Lazio, el técnico Massimiliano Allegri ordenó su salida del campo, decisión que desató la furia del futbolista portugués.

Lautaro Vargas, de Unión, y Milton Delgado, de Boca, luchan por el balón.
Te puede interesar:

Unión sorprende a Boca en Santa Fe y le gana bien por 1-0

La tensión escaló cuando el arquero Mike Maignan intentó acelerar el retiro de su compañero para no perder tiempo. Leão respondió con un empujón hacia el capitán milanista y se dirigió al banco de suplentes con gestos de evidente malestar ante la mirada del público y las cámaras.

En la zona técnica, el conflicto sumó un nuevo capítulo cuando Allegri intentó calmar al jugador con un gesto amistoso. El delantero rechazó el contacto con un nuevo empujón, arrojó la campera provista por el cuerpo técnico y lanzó una botella de agua contra el suelo en señal de protesta.

Embed

Ante la consulta del entrenador por su conducta, el futbolista intentó justificar su enojo por el desarrollo del juego. “Él no me dio la pelota, no me dio la pelota”, reiteró Leão a Allegri para señalar la supuesta falta de colaboración de sus compañeros en las acciones ofensivas previas.

El incidente opacó el resultado deportivo, donde el Milan cayó 1-0 y quedó a ocho puntos del liderato de la Serie A. La conducta de Leão abre ahora un interrogante sobre posibles sanciones internas en un momento crítico de la temporada para el conjunto rossonero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Driussi grita con alma y vida su gol: lleva 3 tantos en los últimos 4 partidos.
play

River volvió a sonreír en el Monumental: venció 2-0 a Sarmiento en el debut de Coudet como local

La artista catalana Anna Vives es reconocida a nivel mundial.

El detalle inclusivo de River en su camiseta por el Día del Síndrome de Down

Ramón Díaz y Marcelo Gallardo también integran la lista de técnicos campeones sin club.

Fueron entrenadores de equipos campeones del fútbol argentina en los últimos 10 años y están sin equipo

Lamentamos que no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol, indicó

Chiqui Tapia apuntó contra la UEFA por la propuesta de jugar la Finalissima en Madrid

“CONMEBOL y AFA reiteraron en todo momento su voluntad dedisputar la Finalissima en terreno neutral”, anunciaron

El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

El protagonista reconstruyó años después cómo logró recuperarse y seguir adelante.

El día que un futbolista argentino fue baleado a quemarropa por un policía y se salvó de milagro

Rating Cero

Elle Fanning, Jacob Elordi y Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Premios Oscar 2026: cómo se lucieron las celebridades en la alfombra roja

Avatar: Fuego y Cenizas ganó la estatuilla por Mejores efectos visuales.
play

Oscar 2026, en vivo: "Una batalla tras otra" ganó cuatro estatuillas, "Frankenstein" y "Pecadores" acumulan tres

Luciana Martínez en Gran Hermano 2024.

Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo "viuda negra"

Los contratos millonarios que coronaron a los actores más rentables del año. 

Los 10 actores y actrices que más dinero ganan, según Forbes

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano 2022.
play

Daniela Celis se disculpó por revelar su vida sexual con Thiago Medina, pero terminó con un giro inesperado

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 15 de marzo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3356 del domingo 15 de marzo de 2026

Hace 7 minutos
Rafael Leão se fue muy caliente de la cancha.

Un jugador del Milan empujó a su entrenador porque lo sacó de la cancha

Hace 21 minutos
Lautaro Vargas, de Unión, y Milton Delgado, de Boca, luchan por el balón.

Unión sorprende a Boca en Santa Fe y le gana bien por 1-0

Hace 51 minutos
Elle Fanning, Jacob Elordi y Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Premios Oscar 2026: cómo se lucieron las celebridades en la alfombra roja

Hace 1 hora
Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA. 

Adorni volvió a pedir disculpas por el viaje de su esposa a Nueva York, pero advirtió que "no fue un delito"

Hace 1 hora