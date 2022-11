Un ídolo de River se postula para ser colaborador de Demichelis

Juan Fernando Quintero: "No sé si voy a seguir en River"

"Me encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis. Ayer mis amigos me llamaban y me preguntaban", reveló el 'Cabezón' en una entrevista con TyC Sports.

D'Alessandro se retiró del fútbol profesional hace unos meses jugando para Internacional de Porto Alegre, club en el que también es ídolo.

Con Demichelis fueron compañeros en las inferiores de River y ambos formaron parte del plantel profesional a comienzos de la década de 2000. A mediados de 2003, ambos fueron transferidos al fútbol alemán. D'Alessandro pasó al Wolfsburgo, mientras que Micho se incorporó al Bayern Munich.