Un gol épico y una paliza a Brasil que ratifican la redención de "la nuestra"

Argentina gana 1-0 y Brasil no la toca. La pelota va al medio. Ota juega con Paredes, que busca ir hacia adelante con Enzo. El ex River rebota y vuelve al ex Boca, ya entre los centrales. Desplega con Cuti, que busca a De Paul. No hay verticalidad y se vuelve a Paredes. Un pase hacia adelante, con Enzo, busca empezar a tener profundidad, hasta llegar a Tagliafico, pero Brasil se cierra bien. Vuelta a Enzo y a De Paul, algo más atrás. Desciende MacAllister y se suma al circuito. Otra vez a De Paul, que no tiene opciones y regresa con Ota y de ahí al Cuti. Presiona Vinicius y la jugada sigue con el pase N° 17 hacia el Dibu. El arquero no la para bien y deriva a Ota, que abre a Cuti, del otro lado. Casi desde la línea de costado, el 6 juega con Dibu y vuelta a empezar con el capitán. Tagliafico desciende y se acercan los volantes, otra vez. Enzo a Paredes. Ya se escucha algún olé en la platea... Aparece Almada para participar, toca y se va, Ota limpia con Cuti. Bajan los aplausos. Romero se la mete a De Paul, quien se da vuelta y acelera. A Brasil ya se lo nota cansado de tanto correr detrás de la pelota... La bola llega a Paredes, que abre firme con Enzo a su izquierda. Fernández mete un sprint de 30 metros con pelota al pie y entra al área. Usa a Taglia de señuelo y mete adentro. Julián recibe casi en el punto del penal y de primera saca afuera a De Paul, que hace una pausa breve y abre a Molina. Nahuel aparece por primera vez en la jugada, vacío y sorprende. El centro, firme y rasante, pasa a dos defensores y le queda justito a Enzo que define en un toque. Una jugada mítica, con 34 toques, que termina en un golazo, histórico, por la acción, por el rival, por el baile de este 4-1 que quedará en la memoria colectiva de muchos.