Estuvo preso por el secuestro de la hija de un amigo y reveló que le hubiese gustado jugar en River o Boca Considerado uno de los mejores futbolistas a nivel sudamericano, fue ídolo en su país y en toda América Latina. Tras su retiro, le quedó la espina de nunca haber llegado al fútbol argentino.







Este futbolista hizo la mayor parte de su carrera en Colombia.

René Higuita fue uno de los mejores arqueros del fútbol sudamericano en las décadas del '80 y '90. Su vibrante personalidad y su particular estilo de juego, con movimientos emblemáticos como el "escorpión", lo convirtieron en ídolo. Pero también vivió escándalos y momentos difíciles, e incluso llegó a estar preso.

El colombiano tuvo muchos problemas por su estrecho vínculo con Pablo Escobar, uno de los grandes jefes del Cártel de Medellín, a quien visitó en la cárcel de La Catedral, en Antioquia, en 1991. El futbolista declaró públicamente que eran amigos, lo que generó polémica y causó un aluvión de críticas.

Pero la situación más grave llegaría dos años después: el 4 de junio 1993 fue detenido bajo sospecha de haber participado del secuestro y posterior liberación de la hija de un amigo. Se trataba de Luis Carlos Molina Yepes, un banquero con vínculos conocidos con el Cártel de Medellín.

René Higuita Redes sociales Higuita argumentó que solo quiso mediar para que la chica fuera liberada, pero la Justicia consideró que esa participación estaba prohibida por ley. El arquero pasó siete meses en la cárcel La Modelo de Bogotá y se perdió el Mundial de Estados Unidos 1994, donde lo reemplazó Óscar Córdoba.

El día que René Higuita reconoció que le hubiese gustado jugar en River o Boca René Higuita debutó en Primera en 1985 con la camiseta de Millonarios. Hizo la mayor parte de su carrera en Colombia, pero también pasó por el Valladolid, Alianza Lima y otros clubes de México, Ecuador y Venezuela. Se retiró en 2001 y, tras una breve carrera como entrenador, hoy es miembro de la junta directiva de Atlético Nacional.