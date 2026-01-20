Un enganche se ofreció para jugar gratis en San Lorenzo a semanas de firmar con un club internacional El futbolista admitió en un medio partidario que uno de sus deseos más grandes es jugar con la camiseta del Ciclón y se generó un escándalo. Por + Seguir en







El futbolista Emiliano Vecchio volvió a quedar en medio de un escándalo porque se ofreció a jugar gratis en San Lorenzo, a pocas semanas de haber firmado con el club Unión Española de Chile. Esto generó polémica, ya que, le pidió al director técnico Damián Ayude que le dé una prueba; de lo contrario, se iba solo.

“Quiero jugar en el Gasómetro. No me importa nada”, indicó el jugador en una conversación con el medio Mundo Azulgrana y rápidamente se hizo viral. Pero hizo hincapié en que no tiene intenciones de cobrar un sueldo.

“Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si él cree que no estoy apto me voy solo. No quiero plata solo me interesa jugar en San… pic.twitter.com/sBM2khVuU0 — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) January 20, 2026 Vecchio, quien supo jugar en clubes como Racing y Rosario Central, se puso a disposición del cuerpo técnico: “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y, si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, insistió.

Tiene 37 años y está sin club, pero cuando jugaba en el fútbol argentino, fue viral por haberle dicho al árbitro Andrés Merlos: “Tengo 20 palos verdes en el banco”. Luego indicó que le dio mucha vergüenza lo sucedido. “La gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No es un buen ejemplo, me dio un poco de vergüenza”.

Hace algunas semanas, el mediocampista argentino había sellado su regreso a Unión Española, club que actualmente milita en la segunda categoría y en el que ya tuvo dos ciclos anteriores. Pero, desde Chile señalan que atraviesa una situación conflictiva con el gerente deportivo de la institución, Sabino Aguad.

Tras el amistoso frente a San Luis, encuentro en el que Vecchio no fue convocado y su equipo terminó cayendo, el entrenador Gonzalo Villagra se refirió a su ausencia y explicó: “Desde mi perspectiva, no está en condiciones de ser citado. Ha debido ausentarse de algunos entrenamientos por distintos motivos”.