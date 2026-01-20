20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un enganche se ofreció para jugar gratis en San Lorenzo a semanas de firmar con un club internacional

El futbolista admitió en un medio partidario que uno de sus deseos más grandes es jugar con la camiseta del Ciclón y se generó un escándalo.

Por
El futbolista pidió jugar gratis.

El futbolista pidió jugar gratis.

El futbolista Emiliano Vecchio volvió a quedar en medio de un escándalo porque se ofreció a jugar gratis en San Lorenzo, a pocas semanas de haber firmado con el club Unión Española de Chile. Esto generó polémica, ya que, le pidió al director técnico Damián Ayude que le dé una prueba; de lo contrario, se iba solo.

El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera, de Cerro.
Te puede interesar:

San Lorenzo no pudo ganar en su último amistoso de pretemporada: 0-0 ante Cerro Porteño en Uruguay

“Quiero jugar en el Gasómetro. No me importa nada”, indicó el jugador en una conversación con el medio Mundo Azulgrana y rápidamente se hizo viral. Pero hizo hincapié en que no tiene intenciones de cobrar un sueldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoAzulgrana/status/2013418607959478780&partner=&hide_thread=false

Vecchio, quien supo jugar en clubes como Racing y Rosario Central, se puso a disposición del cuerpo técnico: “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y, si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, insistió.

Tiene 37 años y está sin club, pero cuando jugaba en el fútbol argentino, fue viral por haberle dicho al árbitro Andrés Merlos: “Tengo 20 palos verdes en el banco”. Luego indicó que le dio mucha vergüenza lo sucedido. “La gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No es un buen ejemplo, me dio un poco de vergüenza”.

Hace algunas semanas, el mediocampista argentino había sellado su regreso a Unión Española, club que actualmente milita en la segunda categoría y en el que ya tuvo dos ciclos anteriores. Pero, desde Chile señalan que atraviesa una situación conflictiva con el gerente deportivo de la institución, Sabino Aguad.

Tras el amistoso frente a San Luis, encuentro en el que Vecchio no fue convocado y su equipo terminó cayendo, el entrenador Gonzalo Villagra se refirió a su ausencia y explicó: “Desde mi perspectiva, no está en condiciones de ser citado. Ha debido ausentarse de algunos entrenamientos por distintos motivos”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Liga cambió el horario de dos partidos.

Atención Racing y San Lorenzo: la Liga Profesional confirmó el cambio de horario para sus partidos

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

El Ciclón cayó en su presentación en Uruguay.
play

San Lorenzo debutó con el pie izquierdo: perdió 1-0 con Cúcuta en su primer amistoso de verano

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

El volante central dio sus primeros pasos en las inferiores de River.

El ex River que vivió en una pensión abandonada y ahora sueña con la Champions League

Deconcretarse el pase, a River le corresponderían ocho millones de dólares

Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández: cuántos equipos están dispuestos a pagar una fortuna por él

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 27 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 30 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 31 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 32 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 34 minutos