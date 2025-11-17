Un argentino quedó tercero en el Segundo Campeonato Sudamericano de eSports de la FIA

El brasileño Luiz Felipe Tavares ganó el campeonato, mientras que en segundo lugar terminó su compatriota Victor Affonso De Miranda. Es la primera vez en la historia del simracing que un torneo se desarrolla en la Argentina. Participaron 13 pilotos virtuales de toda la región.

En la Sede Central del Automóvil Club Argentino (ACA) se llevó a cabo la final del segundo Campeonato Sudamericano de eSports de la FIA, que convocó a 13 pilotos virtuales de simracing y consagró a Luiz Felipe Tavares, de Brasil, como el ganador. El podio del torneo lo completaron el compatriota de Tavares, el brasileño, Victor Affonso De Miranda, y el argentino, Dino Filippa, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

El torneo tuvo un formato de Clasificación y Carreras, regido por el nuevo Código Deportivo Internacional (CDI) FIA eSports y fue transmitido al mundo vía streaming. Para tal fin, el auditorio principal de la Sede Central del ACA fue elegido por su accesibilidad, su capacidad y su vínculo histórico con el automovilismo.

La transmisión contó con relatores especializados, análisis en tiempo real y cobertura de todas las instancias de la final, fortaleciendo la conexión con el público y ampliando el alcance internacional del torneo, que posiciona a la FIA, a la Argentina y al ACA como referentes en la disciplina a nivel regional.

En dicho lugar, las pantallas LED gigantes transmitieron la carrera en vivo, acompañadas de un sistema de sonido de alta calidad. Para la final, se dispuso de 13 simuladores de última generación, preparados con equipos que contemplan el estándar tecnológico que se requiere a nivel mundial para este tipo de competencias.

Cada puesto contó con cockpit profesional, pedales, volante, pantalla de alta definición y PCs optimizadas. Para tal fin, antes del evento se realizaron pruebas exhaustivas de los sistemas, asegurando un rendimiento perfecto durante la competencia.

Segundo Campeonato Sudamericano de eSports

Qué es el eSports de la FIA

Los FIA eSports son la versión virtual de las competiciones automovilísticas organizadas por la Federación, que buscan trasladar la emoción y el espíritu del deporte motor al mundo digital. Comenzaron en 2017, marcando un nuevo capítulo en la historia del automovilismo, al combinar la precisión tecnológica con la pasión por las carreras, reuniendo a los mejores pilotos de simracing de todo el mundo

El simracing es la práctica de competir en carreras automovilísticas mediante simuladores de conducción realistas, que reproducen la física, circuitos y vehículos del mundo real. “Así como estuvimos presentes en los orígenes del automovilismo tradicional, hoy estamos cruzando una nueva frontera, que permite a los competidores y el público vivir la pasión por las carreras desde una perspectiva completamente diferente”, expresó César Carman, presidente del ACA.

En esa línea subrayó que hay que “promover y desarrollar el simracing y generar una plataforma de competencia que permita a los pilotos virtuales de la región demostrar su habilidad, representar a sus países y fomentar la práctica a nivel profesional”.

Por su parte, Fabiana Ecclestone, vicepresidente de FIA Sudamérica, agradeció a las autoridades del ACA y a todos los presentes. “Sabemos que muchos pilotos actualmente entrenan en simuladores, aunque también son una puerta de acceso para las personas que quieren ingresar al mundo del automovilismo”. Y agregó: “Todos los países que compiten hoy reflejan la fuerza y la representatividad de Sudamérica en el automovilismo”.

Para Carman este proyecto “contribuye a fortalecer la infraestructura del simracing, formar nuevos pilotos y tender un puente real entre el mundo virtual y el automovilismo tradicional”.

Del evento también participaron las máximas autoridades del ACA; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad; Nahuel Celerier, subsecretario de políticas productivas del mismo ministerio; y la diputada porteña Sandra Rey. Además, el destacado piloto Nicolás Varrone, flamante piloto de Fórmula 2, les dio la bienvenida a los 13 competidores de simracing.

nico varrone esports

Así quedó el podio del segundo Campeonato Sudamericano de eSports: