Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Las Eliminatorias Sudamericanas encararon la recta final y en la fecha 17 tres selecciones consiguieron su boleto al próximo certamen. A los ya clasificados Argentina, Brasil y Ecuador se sumaron este jueves Paraguay, Uruguay y Colombia. En tanto, Venezuela y Bolivia intentarán acceder en la última jornada al Repechaje.

De la mano del profesor Gustavo Alfaro, la Selección de Paraguay volverá a jugar una cita mundialista tras 16 años de ausencia. Tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco, la Albirroja volverá al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, la Colombia de Néstor Lorenzo se impuso de local a Bolivia por 3-0 y aseguró su clasificación al Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero, logró el pasaje a Norteamérica.

En tanto, Uruguay, que dirige Marcelo Bielsa, goleó 3-0 a Perú y se clasificó al Mundial 2026. En el Estadio Centenario, la Celeste aplastó a la Bicolor con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas, que también dejó sin chances a los dirigidos por Fossati de meterse en la Copa del Mundo.

Por el momento, Venezuela (18 puntos) estaría accediendo a un histórico Repechaje contra una Selección de Asia. Un punto menos tiene Bolivia y ambos se disputarán el boleto en la última jornada. La Vinotinto depende de sí misma para jugar un Mundial por primera vez en su historia aunque tendrá un duro encuentro final frente a Colombia en Maturín. Bolivia recibirá a Brasil en el Alto.