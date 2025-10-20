De ser goleador en Argentina a terminar como contador de una pastelería: la historia que pocos pueden creer

La preocupación de River y Boca en la previa del Superclásico: qué jugadores están al límite de las amonestaciones

Daniel Vega fue uno de esos delanteros que dejaron su marca en el ascenso del fútbol argentino. Con su olfato goleador se transformó en una figura respetada dentro y fuera de la cancha. Pese a eso, su historia va mucho más allá de los goles y los estadios: es la de un futbolista que nunca renunció al estudio, que supo combinar la pasión por el fútbol con una vida académica sólida, y que hoy transita un camino poco común entre las planillas contables y los proyectos deportivos.

El ex futbolista siempre tuvo en claro que su destino no podía limitarse al fútbol. Desde sus primeros pasos en las inferiores, mientras soñaba con debutar en Primera, también se preparaba para recibirse de contador público.

Luego de una extensa carrera en clubes de Argentina, México, Ecuador y Colombia , “Trapito”, como lo apodan desde sus días en Platense, decidió cerrar su etapa como jugador para abrir una nueva. Hoy, lejos del vestuario, divide su rutina entre su rol como secretario deportivo de Huracán, el club de sus amores, y su estudio contable, donde asesora a pequeños comercios del barrio.

La carrera de Daniel Vega

Daniel Vega debutó profesionalmente en Platense, el club donde se convirtió en ídolo y al que regresó en varias etapas de su carrera. Su primer gol llegó el 16 de febrero de 2003 ante Almirante Brown. A lo largo de casi dos décadas, vistió las camisetas de Estudiantes de Buenos Aires, Dorados de Sinaloa, Atlante, Emelec, San Martín de Tucumán, Godoy Cruz, Huracán, entre otros equipos, dejando siempre la marca de un delantero comprometido y trabajador.

Su carrera estuvo marcada por la perseverancia. Desde sus comienzos en Lanús, cuando fue dejado libre, hasta su consagración como máximo goleador histórico de Platense, supo reponerse a cada obstáculo. En total, defendió la camiseta del “Calamar” en más de 250 partidos y fue pieza clave en los ascensos de 2006, 2018 y 2021. Lejos de las luces de los grandes clubes, construyó una trayectoria basada en el esfuerzo y la humildad, dos virtudes que lo acompañaron también fuera del campo.