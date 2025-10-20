20 de octubre de 2025 Inicio
El look "Street style" de Cristiano Ronaldo con el que rompió su estructura formal

El crack portugués sorprendió con un outfit urbano y relajado que se volvió viral, alejándose de su imagen clásica y mostrando una nueva faceta.

Por
Cristiano Ronaldo dejó por un momento su look formal y se mostró en Instagram con un atuendo más callejero.

Cristiano Ronaldo dejó por un momento su look formal y se mostró en Instagram con un atuendo más "callejero".

Redes Sociales
  • Cristiano Ronaldo compartió en Instagram un look casual que combinó elegancia y comodidad.
  • Su atuendo destacó por su mezcla de prendas básicas y accesorios de lujo.
  • Lució un look "Street Style" como pocas veces acostumbra.
  • El portugués lidera el ranking Forbes como el futbolista mejor pago del mundo, con ingresos récord.
Martínez Quarta, River, Paredes y Di Lollo son los jugadores que tienen 4 amarillas
Cristiano Ronaldo volvió a mostrar que no solo brilla en el fútbol, sino también en el terreno del estilo. El astro portugués publicó recientemente una foto en su cuenta de Instagram, donde se lo ve en Portugal luciendo un look mucho más relajado de lo habitual, con una mezcla precisa entre lo urbano y lo elegante. En pocas horas, la publicación acumuló millones de likes y comentarios de fans que celebraron su faceta más “street”.

Cristiano Ronaldo portada

Con su típica seguridad frente a la cámara, el jugador del Al Nassr posó con un outfit que destila confianza sin caer en la ostentación. Una chaqueta liviana en tono arena, pantalones grises ajustados y zapatillas blancas impecables conforman un conjunto que podría verse tanto en una pasarela como en una tarde cualquiera por Lisboa. El detalle que más llamó la atención fue su elección de gafas oscuras y un reloj minimalista, símbolos de lujo sin exageración.

Este giro estilístico representa una ruptura con su imagen formal y calculada, y al mismo tiempo, un guiño a las tendencias urbanas que dominan el mundo de la moda masculina. Ronaldo parece entender mejor que nadie cómo proyectar poder incluso con prendas simples, demostrando que su magnetismo no depende solo de sus goles.

Embed - Cristiano Ronaldo on Instagram: "De volta a @portugal "

Cristiano Ronaldo es el futbolista más millonario

Mientras su look genera conversación, su cuenta bancaria también da que hablar. Según el último informe de Forbes, Cristiano Ronaldo encabeza el ranking de los futbolistas mejor pagos del mundo con ingresos estimados en 280 millones de dólares para la temporada 2025-26. De esa cifra, 230 millones provienen de su contrato con el Al Nassr, mientras que el resto corresponde a sus acuerdos comerciales con marcas globales como Nike, Binance y Herbalife.

Cristiano Ronaldo

Su eterno rival, Lionel Messi, ocupa el segundo puesto con 130 millones de dólares anuales, una brecha que evidencia el peso económico de la liga saudí y el inigualable poder de marketing del portugués. En total, el top 10 del fútbol mundial reúne cerca de 945 millones de dólares, con nombres como Haaland, Mbappé y Vinícius Jr. completando la lista.

Más allá de los números, Ronaldo sigue construyendo una marca personal que trasciende el deporte. Su presencia digital supera los mil millones de seguidores, un fenómeno que convierte cada una de sus apariciones —ya sea en la cancha o en Instagram— en un evento global. Y si su último post lo demuestra, el “street style” también puede ser territorio de un campeón.

