En el mientras tanto, los nombres de la lista se van achicando tras la negativa de Gabriel Heinze y Luis Zubeldía, y los directivos ahora cuentan con dos candidatos para sentarse en un banco de suplentes para reemplazar al Gallego.

Pipi Romagnoli podría ser el nuevo técnico de San Lorenzo

Si bien, Leandro “Pipi” Romagnoli tiene asegurado su presencia en el próximo choque por la Copa Libertadores, en San Lorenzo igual siguen buscando quién podría reemplazar a Rubén Insúa.

En ese sentido, los próximos días serán más que fundamentales ya que están a la espera por la respuesta de Nicolás Larcamón, quien viene de ser echado de Cruzeiro hace poco más de una semana después de estar apenas cuatro meses y perder la final del estadual contra el Atlético Mineiro de Gabriel Milito. La particularidad es que nunca dirigió en el país y realizó toda su carrera en el exterior.

Entre jueves y viernes podría haber novedades con respecto a la posible llegada de Larcamón. En caso de no obtener una respuesta positiva, todos apuntarían a la continuidad de Romagnoli, quien de todos modos dirigiría dentro de una semana el duelo clave ante Liverpool de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

“No hablé con la dirigencia sobre el futuro, solo lo hice cuando se fue Rubén. No sé si fue el último partido o si voy a estar en el próximo, me irán diciendo. Pero si me toca la posibilidad de seguir, bienvenido sea. Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir”, dijo el ídolo del club luego de la igualdad contra Central Córdoba de Santiago del Estero.