Tras la agresión al hincha de Boca, las recomendaciones a los simpatizantes que viajen a la final de la Copa

A días que se dispute la tan ansiada final de la Copa Libertadores , en Río de Janeiro se espera una gran presencia de hinchas de Boca para alentar al conjunto argentino no solo en las tribunas sino también en las inmediaciones del estadio Maracaná. Para ello, desde Brasil diagramaron una serie de recomendaciones a los simpatizantes argentinos para evitar severas sanciones .

En ese sentido, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, reconoció que “hay una expectativa enorme y una tensión creciente” por la final e hizo un especial llamado de atención al comportamiento de los hinchas que irán a alentar al equipo dirigido por Jorge Almirón debido a que la Policía “tiene tolerancia cero” ante determinadas circunstancias.

En ese sentido, el embajador advirtió a los visitantes que “se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual. Son delitos que no están sujetos a fianza alguna”, sostuvo en diálogo con Télam Radio.

En esa misma línea se pronunció la cónsul general de Río de Janeiro, Ana Sarrabayrouse: “Mínimamente van a venir alrededor de 100 mil personas, y de máximo 150 mil, esa es la información que abaraja la Policía local. Hay un espacio en el Sambódromo que está destinada a los hinchas de Boca donde hay baños y puedan concentrar previo hasta acercarse al estadio Maracaná”.

“Hace un mes que estamos en reuniones con la Policía local para trabajar conjuntamente y elaboramos una serie de recomendaciones que tiene que ver fundamentalmente con no entrar en provocaciones y agresiones que pueden haber, ser muy cautelosos con los cánticos los insultos, gestos. Acá hay una ley que se cumple a rajatabla que tiene que ver con la persecución del insulto racial xenófobo que tiene cumplimiento efectivo de prisión. No hay excarcelación posible si hay pruebas en tu contra”, remarcó en declaraciones a Radio 10.

Por otra parte, aseguró que están llevando a cabo algunas negociaciones con las fuerzas de seguridad y la Conmebol para colocar una pantalla gigante. “Sería ideal porque nos permitiría que los hinchas que quedan fuera del estadio tengan un lugar para ver el jogo bonito”.

Las series de recomendaciones de Boca para los hinchas que lleguen a Brasil

Haciéndose eco de las palabras del embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la cóncul general de Ríos de Janeiro, Ana Sarrabayrouse, Boca emitió un comunicado en sus redes sociales en donde detalla una serie de recomendaciones a tener en cuenta en tierra carioca.

“Los cantos y gestos racistas/xenófobos constituyen un delito grave que conlleva de hasta 5 años de prisión no excarcelable; “evitar cualquier tipo de provocación al pueblo brasileño”; “el consumo de estupefacientes es gravemente sancionado en Brasi”; “usar únicamente entradas obtenidas a través de los canales oficiales” y “viaje con seguro al viajero de amplia cobertura, que brinde asistencia legal”, fueron las principales menciones que se publicó en la cuenta de Socios de Boca (también brindó la dirección y le contacto del Consulado Argentino en Río de Janeiro) y que a la vez replicó el canal oficial.

Se aplicará la Ley Seca en Río de Janeiro para la final de la Libertadores

Además, Sarrabayrose recordó que en Río de Janeiro se decretó la Ley Seca, que consiste en la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en los alrededores del Maracaná para el sábado 4 de noviembre.

“Hay una Ley Seca establecida donde estará prohibida la venta de alcohol en las inmediaciones del Maracaná”, aseveró. El período de prohibición entrará en vigencia desde las 0 horas del día del partido y se extenderá hasta las 6 del domingo 5.

La medida afectará a las principales plazas, calles y avenidas en el entorno al estadio conocido como “El templo del Fútbol”, propiedad del Gobierno estadual de Río de Janeiro. En el decreto se explicó que el objetivo es “la competencia municipal para mantener el orden urbano (...) en cumplimiento del interés público de mantener la seguridad en el deporte”.