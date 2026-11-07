7 de noviembre de 2026 Inicio
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Desde Brasil y a puro festejo: Franco Colapinto miró la consagración de Boca junto a Bizarrap

El piloto argentino de Fórmula 1 siguió el agónico triunfo en La Bombonera desde el paddock de Interlagos al lado del reconocido productor musical y celebró como un hincha más.

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El piloto argentino de 23 años lleva los colores de su equipo en el buzo antiflama.

El piloto argentino de 23 años lleva los colores de su equipo en el buzo antiflama.

@AlpineF1Team
Franco Colapinto en Interlagos.
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Durante la transmisión improvisada en San Pablo, el pilarense lució una camiseta azul y oro con el número y apellido de Leandro Paredes. El momento del festejo quedó inmortalizado cuando Enner Valencia marcó el gol del campeonato: Colapinto celebró apretando el puño, gesto que Bizarrap retrató en sus redes sociales con la frase "Un ogt bárbaro".

Además, su representante María Catarineu compartió imágenes de la intimidad del piloto, quien para este fin de semana en Interlagos estrenó un casco especial diseñado con una franja amarilla horizontal en guiño al club de sus amores.

La historia de Bizarrap, tras la consagración de Boca en La Bombonera.

La historia de Bizarrap, tras la consagración de Boca en La Bombonera.

En Buenos Aires, La Bombonera fue testigo de una definición electrizante donde el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró imponerse por 1-0 gracias al agónico tanto de Valencia a los 95 minutos, tras un error del arquero rival Matías Borgogno. De esta manera, el Club de la Ribera se consagró campeón de la Liga Profesional 2026 al finalizar en la cima de la tabla con 63 puntos, superando por uno a Rosario Central y rompiendo una sequía de títulos domésticos de más de tres años.

En lo estrictamente deportivo dentro de la Fórmula 1, Colapinto no tuvo la jornada deseada en la clasificación aquejada por el mal clima y el aquaplaning. Tras quedar 17° en la Q1 con una marca de 1:33.327, el piloto albiceleste saldrá desde la 15° posición en la grilla del domingo debido a las penalizaciones aplicadas a Max Verstappen y Lewis Hamilton.

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