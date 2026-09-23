El jefe de Alpine advirtió que "no es aceptable" que Franco Colapinto y Pierre Gasly se peleen por posiciones

Tras el enojo de Franco Colapinto con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en el Gran Premio de España, el jefe de la escudería fue consultado por estos roces y fue tajante respecto a la relación que espera entre ambos pilotos. "No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto", apuntó Flavio Briatore este miércoles.
"Tenemos que pelear con los demás", definió el empresario a ESPN Argentina y reiteró: "Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable".
Al ser consultado por su nivel de satisfacción con haber sumado al piloto argentino a Alpine, Briatore respondió entre risas "50/50", pero lo comparó con el piloto italiano que lidera el ranking de Fórmula 1 de la mano de Mercedes, Kimi Antonelli.
"Franco está desarrollando su talento. Estoy seguro de que tiene talento. Mira el ejemplo de Antonelli: el año pasado tuvo muchos accidentes y este año está increíble. Cambió por completo, y Franco va por el mismo camino", afirmó el empresario italiano.
Briatore aconsejó: "Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista. Pero estoy seguro de que el talento está. ¿Hasta dónde puede llegar? Ya veremos".
La orden de Alpine para los fans argentinos: "Apoyen a Franco de manera respetuosa y leal"
Por otro lado, Briatore expresó su molestia con los fanáticos argentinos en redes sociales y advirtió que si sigue viendo "mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo" dejarán de brindar entrevistas a "la televisión argentina". "Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo", pidió el italiano y agregó: "Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también".
"Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", lamentó el jefe de Alpine y consideró: "Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos".
El empresario deslizó: "Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor".