El jefe de Alpine advirtió que "no es aceptable" que Franco Colapinto y Pierre Gasly se peleen por posiciones

Flavio Briatore fue tajante respecto a los conflictos entre los pilotos de la escudería y aconsejó al argentino y a sus fans. "Estoy seguro de que el talento está", concluyó el empresario.

Tras el enojo de Franco Colapinto con su compañero de Alpine , Pierre Gasly , en el Gran Premio de España, el jefe de la escudería fue consultado por estos roces y fue tajante respecto a la relación que espera entre ambos pilotos. " No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto ", apuntó Flavio Briatore este miércoles.

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"Tenemos que pelear con los demás", definió el empresario a ESPN Argentina y reiteró: "Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable ".

Al ser consultado por su nivel de satisfacción con haber sumado al piloto argentino a Alpine, Briatore respondió entre risas "50/50", pero lo comparó con el piloto italiano que lidera el ranking de Fórmula 1 de la mano de Mercedes , Kimi Antonelli.

"Franco está desarrollando su talento. Estoy seguro de que tiene talento. Mira el ejemplo de Antonelli : el año pasado tuvo muchos accidentes y este año está increíble. Cambió por completo, y Franco va por el mismo camino ", afirmó el empresario italiano.

¿Flavio Briatore está contento con la decisión de haber llevado a Franco Colapinto a Alpine? "CINCUENTA Y CINCUENTA". #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UZZacLpyge

Briatore aconsejó: " Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista . Pero estoy seguro de que el talento está. ¿Hasta dónde puede llegar? Ya veremos".

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Por otro lado, Briatore expresó su molestia con los fanáticos argentinos en redes sociales y advirtió que si sigue viendo "mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo" dejarán de brindar entrevistas a "la televisión argentina". "Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo", pidió el italiano y agregó: "Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también".

"Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", lamentó el jefe de Alpine y consideró: "Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos".

El empresario deslizó: "Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor".