Franco Colapinto palpita su regreso a Bakú: "En los callejeros hay que estar un poco más concentrados" En la previa de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino analizó el circuito y se mostró positivo recordado el buen rendimiento que tuvo en 2024 cuando quedó 8°. “Siempre es una pista divertida para manejar”, indicó. Por Agregar C5N en









"Bakú me trae lindo recuerdos, una pista que me cayó bien desde el primer momento", aseguró Colapinto. Redes sociales

La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana y en la previa de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto palpitó su regreso a Bakú, analizó el circuito y se mostró positivo augurando una buena carrera para el sábado. “Siempre es una pista divertida para manejar”, indicó.

De cara a lo que será el circuito callejero, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros, el argentino consideró que en este tipo de pistas “hay que estar un poco más concentrados” y que “se disfruta mucho manejar y de correr”: “Es una pista que se puede pasar, hacer diferentes estrategias y que abre muchísimas oportunidades”.

“Cuando hay que tener muchos riesgos en las clasificaciones en este tipo de pistas estuve a la altura y siempre supe tomar ese riesgo un pelín más que otros pilotos y eso fue lo que me marca la diferencia en el circuito callejero que por lo general puede ceder un poco más el auto”, analizó.

Si bien reconoció que son pistas que “muy técnicas y que especialmente hay que ir muy al límite, el error se paga muy caro y por eso el riego es tan grande y la adrenalina también, por eso cuando sale una vuelta en este tipo de circuito se disfruta tanto”.

¡DE VUELTA EN UN CIRCUITO MUY ESPECIAL! Franco Colapinto analizó el #AzerbaijanGP, la pista en la que en 2024 quedó 8° y sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.



De paso, se animó a contestar un par de cosas más...



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sUfVRXtp20 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2026 Por otro lado, se mostró entusiasmado ya que recordó los buenos rendimientos que tuvo en Azerbaiyán en sus anteriores presentaciones. “Es una pista que desde que la conocí, la primera carrera que corrí, me trajo muy buenos resultados, buenos recuerdos”, reconoció en diálogo con ESPN, haciendo referencia al rendimiento que tuvo en 2024 cuando estaba arriba de Williams y finalizó en el 8° lugar.