23 de septiembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto palpita su regreso a Bakú: "En los callejeros hay que estar un poco más concentrados"

En la previa de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino analizó el circuito y se mostró positivo recordado el buen rendimiento que tuvo en 2024 cuando quedó 8°. “Siempre es una pista divertida para manejar”, indicó.

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Bakú me trae lindo recuerdos

"Bakú me trae lindo recuerdos, una pista que me cayó bien desde el primer momento", aseguró Colapinto.

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La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana y en la previa de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto palpitó su regreso a Bakú, analizó el circuito y se mostró positivo augurando una buena carrera para el sábado. “Siempre es una pista divertida para manejar”, indicó.

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De cara a lo que será el circuito callejero, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros, el argentino consideró que en este tipo de pistas “hay que estar un poco más concentrados” y que “se disfruta mucho manejar y de correr”: “Es una pista que se puede pasar, hacer diferentes estrategias y que abre muchísimas oportunidades”.

Cuando hay que tener muchos riesgos en las clasificaciones en este tipo de pistas estuve a la altura y siempre supe tomar ese riesgo un pelín más que otros pilotos y eso fue lo que me marca la diferencia en el circuito callejero que por lo general puede ceder un poco más el auto”, analizó.

Si bien reconoció que son pistas que “muy técnicas y que especialmente hay que ir muy al límite, el error se paga muy caro y por eso el riego es tan grande y la adrenalina también, por eso cuando sale una vuelta en este tipo de circuito se disfruta tanto”.

Por otro lado, se mostró entusiasmado ya que recordó los buenos rendimientos que tuvo en Azerbaiyán en sus anteriores presentaciones. “Es una pista que desde que la conocí, la primera carrera que corrí, me trajo muy buenos resultados, buenos recuerdos”, reconoció en diálogo con ESPN, haciendo referencia al rendimiento que tuvo en 2024 cuando estaba arriba de Williams y finalizó en el 8° lugar.

Pierre Gasly denunció que fue amenazado luego del conflicto con Franco Colapinto en Madrid

En la última fecha de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una gran actuación no solo quedando 7° muy por delante de su compañero, Pierre Gasly, pero en el circuito tuvieron un mal entendido con una estrategia para que el argentino sobrepasara al francés.

Ahora, semanas después de aquel episodio, el ex – Toro Rosso denunció que recibió amenazas contra su familia y lo consideró “preocupante”. En esa línea, señaló que “no hubo un pedido” de cambio de posiciones, más allá de lo que se haya interpretado en las charlas por la radio en ese momento.

Por otro lado, Gasly reconoció que entiende su rol, pero que hay límites: “Sé que estoy expuesto, pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de mi familia y a mi novia”.

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