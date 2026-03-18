Tras el escándalo de la Copa Africana, en Inglaterra quieren que se revise la "Mano de Dios" Motivado por el título que le quitaron a Senegal para dárselo a Marruecos, el diario británico The Sun publicó un artículo en el que reclama que se revise el polémico tanto de Diego Maradona en la Copa del Mundo de México 1986. Por + Seguir en







Maradona salta con el puño en alto y le gana a Shilton. Shutterstock

Luego del escándalo de la Copa Africana, en el que le quitaron el título a Senegal y proclamaron campeón a Marruecos, el diario británico The Sun publicó un artículo en el que reclama que se revisen una serie de partidos que estuvieron rodeados de polémicas a lo largo de la historia del fútbol, entre ellos el histórico 2-1 de Argentina frente a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo México '86.

Se trata del encuentro en el que Diego Armando Maradona convirtió un tanto con la mano, conocido como "La Mano de Dios", y otro que fue considerado el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo, también conocido como "El Gol del Siglo".

"Desde la Mano de Dios hasta Henry, los partidos más controvertidos que el fútbol debería analizar tras el cambio de resultado de Senegal en la Copa Africana de Naciones", indica el título de la nota, que está ilustrada con un montaje en el que se puede ver al arquero Peter Shilton con la copa, llevado en andas por el entrenador Bobby Robson y el goleador Gary Lineker.

Shilton The Sun "Hace 40 años este verano, el argentino Diego Maradona saltó alto en el área de penalti de Inglaterra y golpeó el balón con el puño, enviándolo a la red vacía. El portero de los Three Lions y capitán interino, Peter Shilton, gesticuló furiosamente hacia su brazo, pero fue en vano. El árbitro no se percató del flagrante engaño, y el gol de la Mano de Dios fue validado", señala la nota de The Sun.

"Argentina llegó a las semifinales de un Mundial que, a la postre, ganaría. La derrota de Inglaterra, una mancha imborrable en la historia del fútbol , quedará grabada para siempre en los libros de historia. ¿O no? Después de que Senegal fuera despojado de su título de la Copa Africana de Naciones dos meses después de levantar el trofeo, ¡seguramente otros partidos donde los árbitros cometieron errores garrafales deben ser anulados! Y puede que Shilton por fin obtenga justicia", concluye el texto.