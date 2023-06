Traición en el Turismo Carretera: ídolo de Ford pegó el portazo y se fue a Chevrolet

“No se nos dio, a veces pasa. Se pone todo y no sale. Gracias Gurí Martínez Competición. Solo palabras de agradecimiento. Como así también a las hinchadas q solo me brindan respeto”, aseguró el piloto de 47 años, quien a inicio de la temporada hizo el traspaso de escudería porque, según explicó en aquella oportunidad, “lamentablemente no hay autos de la marca (Chevrolet) disponibles”.

Por la falta de buenos resultados, su mejor ubicación fue un 6º puesto en El Calafate, decidió apostar por la marca con la que logró sus primeros 4 triunfos en la “máxima”: 2011 en Termas (Las Toscas), 2012 en Paraná (JP Las Toscas), 2015 en San Luis (Las Toscas) y 2016 en Viedma (Las Toscas).

La salida de Pernía de Ford para volver a Chevrolet generó una gran revolución en el mundo del Turismo Carretera, porque si bien en lo que va de la temporada, son seis pilotos los que cambiaron de marca, ninguno entre las dos más grandes. La última vez que sucedió fue en 2017, cuando Matías Rossi, que debutó en Chevrolet en 2003, se recaló a Ford.

Cuándo será la presentación de Leonel Pernía en Chevrolet

Este fin de semana, en Rafaela, será la última carrera arriba del Ford y por lo que su cuarta etapa en Chevrolet será en Posadas el próximo 2 de julio.

Según trascendió, el piloto de Tandíl manejará el auto que utilizó Tobías Martínez el año pasado en el TC Pista y llevará motores de Daniel Berra.