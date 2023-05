Tevez, sobre el penal a River en el Superclásico: "Si te toca perder por una injusticia, bancátela"

Consultado por la sanción que decretó Darío Herrera sobre el final del encuentro, entre risas Tevez respondió: “Creo que soy el menos indicado para decir si fue penal o no. El hincha de Boca te va a decir que no y el de River que sí”.

Al mismo tiempo justificó que “yo te voy a decir que no fue foul el que le hice a Maidana y el hincha de River te va a decir que sí. Me parece que ahí está lo lindo. Decir que te toca perder con una injusticia, bancátela. A Boca le tocó perder por una injusticia y se la tiene que bancar. Te da bronca, si me lo hubiesen cobrado a mi obvio que me daría bronca”.

Haciendo una mirada más extensiva sobre el arbitraje argentino y lo que se generó en el último Superclásico, el exjugador del Manchester City reconoció que “es muy difícil dirigir hoy el fútbol argentino”. “Primero la culpa la tenemos entre todos. Estamos llevando el foco de atención a los árbitros y acá la atención es para los jugadores”, sentenció.

https://twitter.com/TyCSports/status/1656701800525840384 "ES MUY DIFÍCIL PARA LOS ÁRBITROS DIRIGIR EN EL FÚTBOL ARGENTINO"



Carlos Tevez aseguró que Enzo Díaz tuvo que haberse ido expulsado en el Superclásico, pero dejó en claro la dificultad que significa para los jueces impartir justicia hoy en día. pic.twitter.com/WnhAC900Wb — TyC Sports (@TyCSports) May 11, 2023

La opinión de Carlos Tevez sobre el presente de Boca

En el mano a mano exclusivo con el mismo canal, el actual entrenador consideró que Boca "necesita si o si comprar jugadores”. “O lo decidirá Almirón qué quiere hacer con el plantel o qué quiere para Boca en los próximos años. Yo creo que lo está haciendo muy bien, pero todos esperamos qué otro paso va a dar hacia adelante y qué otro paso va a dar el jugador también”, analizó.

También destacó el juego que está demostrando el equipo de Jorge Almirón: “Como entrenador me pregunto ‘¿es el techo de este equipo?’, ¿es el techo de Almirón o tiene que ir por más? Hoy lo que vi que me gusta como entrenador es que Boca no es solo por izquierda, ahora también te tenés que preocupar por Advíncula por derecha. Entonces, si empezás a recuperar a Pol y a Payero en el medio… ya estamos hablando de otro Boca”.