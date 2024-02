Toulouse derrotó 3-2 a Stade de Reims en un partidazo

La figura del partido fue Christian Mawissa. El defensor de Toulouse fue importante por convertir 1 gol y sacar 7 pelotas fuera del área de peligro.

Shavy Babicka también jugó un buen partido. El volante de Toulouse metió 1 gol y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Un alto promedio de faltas, frenó constantemente el juego en la cancha. Hubo varios amonestados: Niklas Schmidt, Bejamin Stambouli, Thibault De Smet, Rasmus Nicolaisen y Gabriel Suazo.

El estratega de Stade de Reims, Will Still, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Yehvann Diouf en el arco; Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid, Emmanuel Agbadou y Thibault De Smet en la línea defensiva; Amir Richardson, Marshall Munetsi, Bejamin Stambouli y Teddy Teuma en el medio; y Reda Khadra y Mohamed Daramy en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Carles Martínez salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Guillaume Restes bajo los tres palos; Mikkel Desler, Christian Mawissa, Rasmus Nicolaisen y Gabriel Suazo en defensa; Vincent Sierro, Niklas Schmidt, Aron Donnum, Yann Gboho y Shavy Babicka en la mitad de cancha; y Thijs Dallinga en la delantera.

Pierre Gaillouste fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Auguste Delaune.

En la siguiente jornada Stade de Reims se enfrentará de visitante ante Lorient y Toulouse disputará el juego de local frente a Nantes.

Con este resultado, el anfitrión acumula 30 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 20 unidades y se ubica en el décimo tercer lugar.

