5 de abril de 2026 Inicio
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Gol del terremoto: el día que La Plata tembló en un festejo tripero

El uruguayo José Perdomo marcó el 1 a 0 en un Estudiantes - Gimnasia trabado y, en las tribunas de 1 y 57, los hinchas pasaban a la historia con un curioso hecho que atrajo la atención de todo el mundo.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
El festejo del gol de José Perdomo que causó un terremoto en La Plata.

El festejo del gol de José Perdomo que causó un terremoto en La Plata.

El Gráfico

Un clásico. Una rivalidad histórica. Un tiro libre desde 35 metros. Un golazo. Así, resumido, podría ser un episodio más o menos normal de cualquier partido. Pero este fue completamente distinto. Porque el festejo de aquel tanto, en un Estudiantes - Gimnasia en La Plata, causó un histórico terremoto del que todavía, a 34 años, se habla entre las diagonales.

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Pinchas y triperos se veían las caras aquel 5 de abril de 1992 en 1 y 57 por la séptima fecha del torneo Clausura, en lo que era la 123° edición del clásico. Gimnasia no ganaba en el Jorge Luis Hirschi desde hacía 16 años. El encuentro era un disputado 0 a 0 que se rompió recién a los 9 minutos del segundo tiempo, a partir de un tiro libre desde la izquierda, a unos 35 metros del arco.

Los registros muestran a un jugador mens sana que, tras la señal del árbitro Juan Bava, toma unos pocos pasos de carrera e impacta la pelota con su pie derecho. La parábola pasa por encima de la barrera con potencia y precisión y se clava junto al palo derecho del arquero Marcelo Yorno, quien no pudo más que mirarla con incredulidad.

El autor del gol fue el mediocampista uruguayo José Perdomo, de 27 años, quien había tenido una destacada carrera en Peñarol y la selección charrúa, pero llevaba unos meses sin jugar. Más tarde, contaría que había mandado a su esposa y sus hijos de paseo a la República de los Niños, para alejarlos del ambiente pesado de clásico.

Lo que siguió fue una explosión. Las tribunas temblaron al ritmo de miles de saltos sincronizados, abrazos desesperados y gargantas que se rompían en un festejo visceral. Hasta acá, algo normal en cualquier partido, al menos de la época en la que las hinchadas visitantes podían concurrir con normalidad a las canchas. Pero lo extraordinario llegaría poco después.

Embed - El gol del terremoto: hace 32 años, Gimnasia venció 1-0 a Estudiantes con el mítico tanto de Perdomo

El registro sismológico del gol de Gimnasia

Unas dos semanas más tarde, el diario El Día publicó un diálogo con la licenciada Nora Sabione, jefa del Departamento de Sismología de la Estación Sismológica del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata. La científica se refirió al "movimiento telúrico" registrado aquel 5 de abril, una tarde calurosa de otoño.

En los archivos del sismógrafo del instituto se visualizaban claramente los momentos álgidos del partido, captados a través de las vibraciones del suelo. Allí se destacaban la salida de los equipos a la cancha, una jugada de gol desperdiciada por el paraguayo Félix Torres antes del minuto de juego y, por supuesto, el gol del Lobo convertido por el uruguayo Perdomo a los 9 de la segunda mitad.

"Es normal que esto ocurra, ya que por una cuestión de proximidad, estos pequeños movimientos de suelos también se registran. Por otra parte el suelo de La Plata no es el mejor para una estación sismológica, ya que la mayoría de estas se encuentra sobre piedra firme, mientras que La Plata está sobre una gran capa de sedimentos, lo que hace que sea como una esponja, que traducida en los registros del sismógrafo hace que se agranden los ruidos y la información no sea del todo clara", destacaba Sabione.

"Esto no deja de ser un hecho curioso, pero totalmente anecdótico, que le puso un toque de gracia y color a un ámbito de trabajo de investigación donde las anécdotas no son lo más frecuente", concluyó la científica.

Nora Sabione Observatorio Astronómico Estación Sismológica Universidad Nacional de La Plata UNLP
El registro científico del

El registro científico del "gol del terremoto".

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