Tensión en la Fórmula 1: el diseñador de Red Bull se sumaría a Ferrari

Un portavoz de Red Bull dijo que Newey tiene contrato hasta finales de 2025 al menos "y no tenemos conocimiento de que se una a ningún otro equipo". Sin embargo, la BBC informó que el ingeniero podría negociar una salida para trabajar en otro equipo a partir de la próxima temporada.

Información diario alemán La portada del sitio alemán Auto Motor und Sport.

En sus décadas en la F1, Newey ha diseñado autos ganadores de campeonatos para Williams, McLaren y Red Bull, que actualmente domina con el neerlandés Max Verstappen, y ha sido un objetivo habitual para los principales equipos.

El director del equipo Mercedes reveló que buscará a Max Verstappen

Max Verstappen Fórmula 1 Gran Premio de Japón Susuka abril 2024 Verstappen lleva cuatro triunfos este año. Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton anunció que se marchará del equipo Mercedes al finalizar la temporada 2024 y correrá para Ferrari el año que viene. Ante la salida del heptacampeón mundial, el director Toto Wolff reveló que negociará la llegada del actual tricampeón Max Verstappen, quien corre para Red Bull.

Al ser consultado si el neerlandés es una opción para el próximo campeonato del mundo, Wolff no dudó: “Sí lo es, sólo hay que mirar su rendimiento. Pero es una de esas relaciones que debe ocurrir en un momento determinado, así que no sabemos cuándo será. Por eso no quiero descartar a otros candidatos”.

