El Estadio Ruca Che de Neuquén: del origen de la Generación Dorada y el showbol de Diego Maradona a la llegada de la Copa Davis

El escenario fue sede de torneos de básquet y vóley, ahora se acondicionó para recibir al tenis y a la delegación de Argentina comandada por Javier Frana que enfrentará a Turquía. El director ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, dio detalles de la superficie, el tipo de pelota que se usará y el detalle del armado del mismo.

El Estadio Ruca Che de Neuquén será el escenario de la Copa Davis 2026 para la serie entre Argentina y Turquía , que se disputará el 19 y 20 de septiembre, en superficie rápida y bajo techo . Será la primera vez que el tenis llegue al suelo patagónico para un evento de estas características, pero en un lugar que tiene una importante historia en el deporte : allí se dio el origen de la Generación Dorada de básquet al ganar el Premundial de 2001, también tuvo a Diego Armando Maradona en el recordado showbal, y recibió a artistas como Charly García y Gustavo Cerati.

La sede albergará a 3.000 personas y las entradas ya están agotadas. El director ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, contó a C5N.com detalles de la elección, el armado de la cancha, las pelotas y la disposición del lugar . Cabe destacar que la serie será clave para que Argentina pueda regresar a las Qualifiers 2027, luego de haber perdido en Busán ante Corea del Sur, resultado que la obligó a disputar el Grupo Mundial I. Los jugadores elegidos por Javier Frana son Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Andrés Molteni y Guido Andreozzi. Como sparring viajó Juan Manuel La Serna.

Brum explicó que el armado comenzó un mes antes de los entrenamientos porque la cancha fue traída en barco desde España y detalló la dinámica del proceso: “ La marca de la cancha es Greenset. Básicamente, el laburo que tiene es: se pone una base de madera encastrable; pero primero va una capa protectora entre lo que es hoy el piso del Ruca, después viene la madera encastrable, luego se le coloca una especie de acrílico que está mezclado con arena, y ahí va quedando ya el formato de cancha. Se le pone unas cuatro o cinco capas de ese acrílico para llegar a la superficie final”.

“La superficie es parecida a la que se usa en el Australian Open, a la de las finales de la Copa Davis, en ATP París, en las ATP Finals . Es una marca líder en el mundo que nuestros jugadores ya la han usado. Se suele hacer este formato de armado y desarme de la cancha sobre todo en superficies indoor, que en gran parte del mundo son superficies usadas durante todo el año para otra cosa y de repente se arma una cancha”, contó.

Ante las dudas sobre las condiciones del estadio, el dirigente aclaró que el lugar se encontraba en buenas condiciones y preparado para recibir eventos deportivos : “Hubo que hacer algunas modificaciones, pero te diría que son mínimas: algunas que ya tenían pensadas ellos hacer respecto a los vestuarios y otras que se empezaron a hacer ahora para el estacionamiento y para mejorar un poquito el patio comercial. Pero la realidad es que es mínima la adaptación que hay que hacer. El estadio estaba realmente muy bien y ahora va a estar diez veces mejor porque el equipo de Neuquén está poniendo todo para eso ”. La serie se jugará con la pelota Wilson Roland Garros All Court .

Las atracciones para el público en la Copa Davis y el artista secreto

“Hay un patio comercial social y un patio gastronómico, que va a estar armado específicamente para que cada uno pueda disfrutar, escuchar música y comer rico. El patio comercial consiste básicamente en las activaciones de cada una de las marcas que nos acompañan; se van a estar realizando acciones que siempre son un aporte de color a todo evento tenístico. Los patios comerciales de todas las Copa Davis son muy bien recibidos y divertidos”, reveló Brum.

En tal sentido, sumó: “Aparte vamos a tener una carpa hospitality para la parte más VIP del evento, que tendrá su espacio de comida y música. También vamos a realizar una acción homenaje a la Copa Davis con un artista, que todavía tenemos en secreto, pero que va a estar muy buena y van a tener la posibilidad de verla”.

Además, durante la semana previa habrá “capacitaciones, clínicas, y un festival abierto para que los chicos puedan jugar. Vamos a realizar una actividad de tenis escolar; o sea, siempre que vamos a algún lugar para hacer la Copa tratamos de dotar a ese lugar de muchas acciones para que quede algo mucho más grande que el evento en sí”.

Copa Davis: el mito del ingreso con el mameluco de YPF

Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre si los jugadores iban a ingresar o no con el mameluco de YPF, uno de los principales sponsors. Pero Brum contó: “No, no se puede. Fue algo que se habló así muy por arriba, pero por reglamento no se puede. Por reglamentación los jugadores tienen que entrar con el equipo oficial (tracksuit), que debe tener una serie de características específicas, así que eso no va a suceder. Seguramente tengamos alguna sorpresita más en cuanto al mameluco de YPF, pero no va a ser con los jugadores en puntual”.

El equipo argentino será Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Andrés Molteni y Guido Andreozzi. Redes sociales

El Estadio Ruca Che fue elegido por dos cuestiones: la intención del tenis de llevar el deporte a todo el país y los elevados costos que implica organizar este tipo de eventos en Buenos Aires.

“Si ves el calendario de torneos que organiza la Asociación, de los seis Challengers en Capital, más de la mitad son en el interior; de los 24 Futures, 22 son en el interior. Hemos jugado Copa Davis en San Juan, Rosario y ahora en Neuquén. Entendemos que el tenis es federal y que está bueno llevar el tenis a la gente”.

La historia del Estadio Ruca Che, preludio de la Generación Dorada y escenario de las andanzas de Diego Maradona

El lugar fue inaugurado el 20 de agosto de 1995 para el Torneo de las Américas, clasificatorio para Atlanta 1996, de básquet. Su nombre quiere decir La casa del pueblo, porque Ruca significa casa y Che puede ser tomado como gente o pueblo para los mapuches.

El estadio fue testigo del retorno de la Selección argentina a una cita olímpica luego de 44 años de ausencia. Además, el inicio de la Generación Dorada con Manu Ginóbili y Luis Scola en 2001, antes del subcampeonato del mundo en Indianápolis 2002. También recibió a la Selección de vóley y actualmente es la sede de Gigantes del Sur, que juega la Liga Argentina de Vóley. Y fue utilizado por Independiente de Neuquén durante su participación en la Liga Nacional de Básquet.

La Liga Nacional de Básquet en el Ruca Che. Liga Nacional

El equipo de básquet jugó allí en 2001 para ganar el Premundial de FIBA, tres años antes de conseguir la medalla dorada por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En 2008, precisamente en octubre, se disputó el proyecto showbal entre Argentina y Brasil, que tuvo a Diego Armando Maradona como figura estelar. El primer partido terminó en empate 1 a 1 y la revancha fue para Brasil, que se impuso por 8 a 7. El estadio estuvo completamente colmado.

En cuanto a artistas musicales internacionales, estuvieron Roxette, Marco Antonio Solís, The Wailers, Marcos Witt, Danilo Montero, Maná, Manu Chao, Luis Aute, No Te Va Gustar, Joan Manuel Serrat y José Luis Perales.

Entre los artistas nacionales que pasaron por el escenario estuvieron Charly García, Andrés Calamaro, Almafuerte, Divididos, Las Pelotas, Ataque 77, Babasónicos, Ciro y Los Persas, León Gieco, La Mona Giménez, Callejeros, Diego Torres, Abel Pintos y Mercedes Sosa. Mención aparte para Gustavo Cerati, quien realizó allí su anteúltimo show en el país antes de fallecer. Fue el 9 de abril de 2010.

Cerati tocó en el Estadio Ruca Che. Facebook de Cerati.

El Ruca Che se prepara para recibir por primera vez una serie de Copa Davis y sumar al tenis a su escenario. Con las entradas agotadas y una cancha especialmente acondicionada para la competencia, Neuquén espera por el duelo entre Argentina y Turquía del 19 y 20 de septiembre.