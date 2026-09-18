Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026: cuándo se juega, dónde verlo y cuál es el formato

El equipo liderado por Javier Frana ya conoce los enfrentamientos de la serie, que se juega en el Estadio Ruca Che de Neuquén este fin de semana. Francisco Cerúndolo es el tenista mejor clasificado para la Albiceleste.

La Selección argentina de tenis se enfrenta a Turquía los el Grupo Mundial I de la Copa Davis con el objetivo de volver a las Qualifiers 2027. La serie se jugará al mejor de cinco partidos en el Estadio Ruca Che de Neuquén. Francisco Cerúndolo abrirá la serie contra Yanki Erel y el segundo duelo será Thiago Tirante versus Mert Alkaya.

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Los primeros partidos se jugarán el sábado desde las 12 del mediodía, mientras que el domingo la jornada arrancará en el mismo horario. El estadio donde se juega será en superficie rápida y en indoor. La serie, que se jugará al mejor de tres sets, quedó conformada de la siguiente manera:

La Copa Davis se divide por categorías: la que Argentina disputa es el Grupo Mundial I porque cayó en la primera ronda de las Qualifiers 2026 en febrero ante Corea del Sur en Busán. En este caso, si logra ganarle la serie a Turquía, clasifica nuevamente a la Qualifiers, pero de 2027, para jugar en febrero contra un país a definir, proveniente de las Qualifiers.

De ganar en febrero, pasaría a la segunda ronda de los Qualifiers y así peleará para avanzar a las Finales 8 , que es la última parada. En el actual formato, los ocho mejores países juegan esa categoría en una sede a definir y debería disputar octavos, cuartos, semis y final, todo en un evento de seis días, al mejor estilo de un torneo ATP.

Si Argentina pierde la serie contra Turquía queda eliminada de la posibilidad de jugar las Finals 8 porque desciende a los play-offs del Grupo Mundial I, los cuales se celebran la primera semana del año en que se programa la Copa Davis. Los equipos compiten para avanzar otra vez al Grupo Mundial I en septiembre y ahí avanzar a las Qualifiers del año siguiente. El rival sería un equipo que gane su serie del Grupo Mundial II esta fecha.

Cómo llegan los tenistas argentinos a la serie vs. Turquía por la Copa Davis

El mejor argentino ubicado es Francisco Cerúndolo, y está en el puesto N°23 del ranking ATP. Y viene de llegar a la cuarta ronda del US Open, luego de vencer a Taylor Fritz (N°10) en la tercera ronda. Este año levantó los trofeos en Buenos Aires y Queen’s.

Cerúndolo, actual N°23 del ranking. C5N

Mariano Navone es el segundo singlista, actualmente ocupa el puesto N°45 del escalafón mundial. Tuvo un US Open excepcional, pero no pudo ante Tomy Etcheverry, su compatriota. Previamente le había ganado a Novak Djokovic (eliminado por primera vez en un debut en el torneo) y después a Matteo Berrettini. Esta temporada logró el título en Bucarest, primero de su carrera.

Navone se prepara para la serie. Prensa AAT

Thiago Tirante es el tercer mejor ubicado (N°52), pero era el segundo al momento de la convocatoria, y viene de lograr victorias ante Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, y a Fritz en Montreal. Inició el año fuera del top 100 y actualmente está a un paso de volver al top 50. En US Open, cayó en primera ronda, pero su temporada en cemento fue positiva.

Tirante podría jugar el primer single Prensa AAT

En cuanto a los dobles, Argentina lleva a Guido Andreozzi, actual N°14 en esa especialidad, y será después de ganar el Masters 1000 de Indian Wells y la final en Madrid este año, además de llegar a cuartos en Nueva York, el otro será Andrés Molteni, N°58, quien disputó la tercera ronda el último Grand Slam del año.

La pareja de dobles confirmada. Prensa AAT

El equipo de Turquía para enfrentar a Argentina en la Copa Davis

El capitán Erhan Oral confirmó quienes serán los cinco jugadores que disputarán la serie contra Argentina. El primero de ellos es Mert Alkaya, de 26 años, y actual N°300. Fue clave para la serie de febrero, en los play-offs, para volver a jugar el Grupo Mundial I.

Mert Alkaya, el mejor de los turcos. Prensa AAT.

Mientras que, el segundo singlista es Yanki Erel, que tiene 25 años y está N°305 en el ranking. Está en el momento más alto de su carrera y ante Eslovenia marcó la diferencia en la serie. El tercero es Kaan Isik Kosaner, de 17 años y puesto N°1774 en singles.

El dobles estará integrado por Arda Azkara de 23 años y N°212 en dobles y Tuncay Duran, de 22 años y ranking N°633.