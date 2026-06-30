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30 de junio de 2026 Inicio

Marruecos eliminó a Países Bajos en los penales y avanzó a octavos del Mundial 2026

Los Leones del Atlas se impusieron por 3 a 2 desde los doce pasos tras haber empatado 1 a 1 en 120 minutos de juego en Monterrey. Su próximo compromiso será el 4 de julio ante Canadá en Houston.

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Marruecos trabajó y se llevó el triunfo ante Países Bajos por los 16avos de final del Mundial 2026.

Marruecos trabajó y se llevó el triunfo ante Países Bajos por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Marruecos eliminó este lunes a Países Bajos en tanda de penales, luego de haber empatado 1 a 1 en 120 minutos de juego por los 16avos de final del Mundial 2026, un partido disputado en Monterrey, México. Los Leones del Atlas se impusieron por 3 a 2 desde los doce pasos y enfrentarán en octavos a Canadá el 4 de julio en Houston.

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Los europeos se hicieron con el control de la pelota durante gran parte del encuentro, pero recién pudieron abrir la cuenta a los 72 minutos con un gol de Cody Gakpo, quien protagonizó una emotiva celebración debido a la muerte de su hijo al quinto mes de embarazo.

A pesar del golpe, Marruecos siguió buscando y obtuvo su premio a los 91, con un imponente cabezazo de Issa Diop que forzó 30 minutos más de juego.

En tiempo suplementario, los africanos tuvieron una chance clara en el pie derecho de Soufiane Rahimi, pero el remate fue tapado por lo justo por el arquero Bart Verbruggen, quien le dio una vida más a los neerlandeses.

Luego, sin más novedades, llegó la tensión de los penales, donde Marruecos terminó imponiéndose 3-2 pese al susto inicial por el yerro de Neil El Aynaoui, quien impactó el primer tiro contra el palo.

Video: el emotivo festejo de gol del jugador de Países Bajos que perdió un bebé durante el Mundial

El delantero de la selección de Países Bajos Cody Gakpo marcó este lunes el gol que abrió el marcador ante Marruecos en el estadio de Monterrey, en el partido correspondiente a los 16avos. de final del Mundial 2026, y protagonizó una emotiva celebración pocos días después de sufrir la pérdida de su hijo.

La tragedia personal del futbolista se conoció el pasado sábado, cuando la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que su pareja, Noa van der Bij, perdió el bebé en el quinto mes de embarazo. A través de sus redes sociales, la modelo expresó: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo”, y agregó: “Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”.

Pese al duro golpe, el extremo izquierdo del Liverpool decidió permanecer bajo las órdenes del cuerpo técnico en la concentración tras conversar con su mujer. Ante la compleja situación, el propio Gakpo confirmó la información a sus seguidores y realizó un pedido especial para resguardar su intimidad: "Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión".

A los 71 minutos del partido con Marruecos, Gapko recibió la pelota cerca del punto penal y remató de derecha, para poner el marcador 1-0. Inmediatamente se tomó la cabeza y se quedó inmóvil en el área, visiblemente emocionado. Sus compañeros corrieron a abrazarlo. Con esta decisiva anotación frente al conjunto africano, Gakpo sumó su tercer tanto en la presente Copa del Mundo, de la que quedó eliminado.

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