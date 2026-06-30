En Vivo
30 de junio de 2026 Inicio

Marcelo Bielsa se despidió de la selección de Uruguay tras la eliminación en el Mundial 2026: "Es una frustración muy grande"

El director técnico argentino asumió la culpa de los resultados en la fase de grupos y calificó el cierre de su ciclo como una frustración imprevista para el combinado celeste.

Por
Marcelo Bielsa dejó de ser DT de Uruguay.

Marcelo Bielsa dejó de ser DT de Uruguay.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se despidió este martes en conferencia de prensa de la selección de Uruguay, tras asumir la total responsabilidad por la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

Martin Odegaard lideró la victoria de Noruega frente a Costa de Marfil.
Te puede interesar:

Con Noruega clasificada, así van quedando los cruces de octavos de final del Mundial 2026

El director técnico de 70 años calificó el desenlace del torneo como una caída "dolorosa". Asimismo, manifestó su pesar ante los hinchas y expresó: "Es una frustración muy grande, porque era totalmente imprevisto", en referencia a la temprana despedida de la Celeste de la competencia internacional.

Respecto de su culpabilidad en el fracaso deportivo, donde Uruguay finalizó como el peor tercero del grupo ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde, Bielsa señaló que su autoría es "muy clara". El conductor admitió su incapacidad para resolver el manejo de los recursos disponibles y agregó que el desenlace es algo "que nadie puede admitir, aceptar o soportar, por más sincera que sea la explicación".

Por otra parte, el preparador rosarino defendió su planteo táctico y recurrió a las estadísticas del juego para evaluar el rendimiento de sus dirigidos en Norteamérica. Bajo esa premisa, el estratega remarcó: "Generamos cinco veces más peligro que Arabia Saudita, el 50% más que Cabo Verde y la misma cantidad de situaciones que España".

Marcelo Bielsa aclaró la situación interna del plantel rioplatense

En su exposición, Bielsa negó rispideces con los futbolistas y valoró la predisposición del volante Federico Valverde, quien le ofreció jugar "en el puesto que usted necesite". Además, desestimó los rumores sobre supuestas protestas del grupo por la extensión de sus charlas técnicas.

El foco de la conferencia también se centró en el arquero Fernando Muslera y su salida ante España. El técnico reveló una inusual situación de vestuario: "Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido por el efecto en su ánimo después de un error", precisó sobre la solicitud del guardameta.

Por último, el técnico aclaró el estado de salud del portero previo a ese partido decisivo. "El día previo Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Yo, obviamente, estaba informado. Al otro día no tenía fiebre, estaba con disposición absoluta a participar, no tenía síntomas, dolor ni merma de la capacidad física. Estaba en condiciones absolutas de poder jugar", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Belén Rivas tiene 27 años y está cubriendo su primer miundial.

"Somos mbareté ": la epopeya guaraní y la pasión de una periodista deportiva que cumplió su sueño

Detuvieron a cuatro hinchas argentinos en Dallas.

Mundial 2026: detuvieron a cuatro hinchas argentinos por colarse en el partido contra Jordania

Pasó de vender sus pertenencias para salvar a su hijo a eliminar a Alemania.

La historia de Orlando Gill: de vender todo para salvar la vida de su hijo a eliminar a Alemania en el Mundial 2026

Chiqui Tapia reclamó a la FIFA más entradas para que los argentinos puedan ir a alentar a la Selección contra Cabo Verde

Chiqui Tapia reclamó a la FIFA más entradas para que los argentinos puedan ir a alentar a la Selección contra Cabo Verde

Kylian Mbappé en la Selección de Francia.

Mundial 2026: Francia se clasificó a los octavos de final tras golear 3-0 a Suecia y Ecuador jugará con México

Ryan Mendes es el máximo goleador histórico de la selección de Cabo Verde.

La FIFA se pronunció por la denuncia contra el capitán de Cabo Verde, rival de Argentina en el Mundial 2026

últimas noticias

El Gobierno concesionó rutas nacionales y le dio el control al sector privado. 

El Gobierno concesionó casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales: qué cambia desde este miércoles

Hace 8 minutos
La pareja se mudó hace poco, ¿se viene una crisis?

"Le fue infiel conmigo": la picante confesión de una ex Gran Hermano que salpica a Brian Sarmiento y Danelik

Hace 8 minutos
José María Muscari y Ernestina Pais.

Citaron a declarar a José María Muscari tras el accidente fatal de Ernestina Pais

Hace 23 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de julio

Hace 26 minutos
Los enviados de Donald Trump a Doha. 

Cruce de versiones: Irán desmintió a Trump y negó conversaciones con Washington

Hace 48 minutos