21 de junio de 2026 Inicio
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Superó una grave lesión y hoy es el jugador más grande en jugar el Mundial 2026: quién es

Una de las mayores historias de superación de la Copa del Mundo.

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La historia de este arquero que está disputando el Mundial 2026.

La historia de este arquero que está disputando el Mundial 2026.

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  • Llegó a la Copa del Mundo tras superar una grave lesión que puso en riesgo mucho más que su carrera deportiva.
  • Acumuló numerosas lesiones a lo largo de su trayectoria, incluidas fracturas y una larga inactividad de dos años.
  • Con 43 años, se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar el Mundial 2026.
  • Sueña con sumar minutos en el torneo y cerrar una historia de superación con presencia en la cancha.

Escocia volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y entre las historias más destacadas del plantel aparece la de Craig Gordon, el arquero de 43 años que logró recuperarse de una grave lesión cuando su carrera parecía terminada y que ahora forma parte del equipo que devolvió al país británico a un Mundial desde la edición de Francia 1998.

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El arquero debutó con la Selección Escocesa en 2004 y, a lo largo de su carrera, debió afrontar numerosos contratiempos físicos que pusieron a prueba su continuidad en el fútbol profesional. Lesiones en los tobillos, el cuello y los hombros, fracturas en brazos y piernas, además de una severa tendinitis rotuliana que lo alejó de las canchas durante dos años, marcaron el recorrido de un futbolista que nunca dejó de luchar por regresar a la competencia.

Craig Gordon en el arco de Escocia vs. Polonia

Craig Gordon en el arco de Escocia vs. Polonia

A sus 43 años, Craig Gordon atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Tras superar numerosas lesiones y etapas de incertidumbre, el arquero consiguió un lugar en la convocatoria de Escocia para el Mundial 2026. Su presencia ya es histórica porque se convirtió en el futbolista de mayor edad en la presente edición, con 43 años y 162 días.

Quién es el jugador que superó una lesión importante y es el participante más longevo en el Mundial 2026

La carrera de Craig Gordon atravesó uno de sus capítulos más difíciles cuando una grave lesión en el cuello puso en riesgo mucho más que su futuro como futbolista. La complejidad del cuadro obligó al arquero del Hearts de Escocia a enfrentar un tratamiento delicado, cuyos riesgos fueron explicados con total claridad por el médico Usamah Jannoun: “Ya has leído el folleto informativo. Podrías quedar paralizado, incluso morir”.

Ante ese escenario, las prioridades del escoces pasaron a estar lejos de las canchas. Más allá de la incertidumbre sobre si volvería a jugar al fútbol, Gordon se concentró en garantizar su calidad de vida y en poder acompañar a su familia. “Necesitaba asegurarme de que mis hijos crecieran con un padre que pudiera jugar con ellos y hacer las cosas que quieren”, recordó en un documental de la BBC al hablar de aquel duro momento. “Hubo momentos en los que lloré por las lesiones”, admitió.

Craig Gordon y Andy Robertson.

Craig Gordon y Andy Robertson.

“Pensé más de una vez que esta oportunidad se me había escapado. Llegar hasta aquí y poder vivir algo tan grande es un momento importantísimo para cualquier jugador, especialmente para mí”, expresó. Por ahora, el arquero no sumó minutos ni en la victoria contra Haití ni en la derrota contra Marruecos. Su última oportunidad será en el duelo ante Brasil en la tercera fecha, partido que definirá la continuidad de Escocia en el certamen.

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