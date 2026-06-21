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21 de junio de 2026 Inicio

A qué hora juega España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 y dónde verlo

El combinado europeo buscará recuperarse del tropiezo en el debut y encaminar su rumbo en el torneo frente a un rival que aspira a dar la gran sorpresa del fin de semana.

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En un duelo clave los europeos se enfrentan contra los de Medio Oriente.

En un duelo clave los europeos se enfrentan contra los de Medio Oriente.

La selección de España, señalada como una de las máximas candidatas a pelear por el Mundial 2026, afrontará un duelo trascendental este fin de semana frente a Arabia Saudita. Luego de un debut totalmente inesperado en el que no pudo pasar del empate 0-0 frente a Cabo Verde, el combinado europeo llega con la obligación de sumar de a tres para acomodarse en la tabla de posiciones y eliminar los fantasmas que dejó su primera presentación.

La historia de este arquero que está disputando el Mundial 2026.
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Para el equipo conducido por Luis de la Fuente, los 90 minutos de este compromiso no solo representan una urgencia matemática en su grupo, sino también una prueba de carácter para recuperar las buenas sensaciones futbolísticas que exhibió durante la etapa de preparación previa al certamen. Los ojos estarán posados sobre el rendimiento de sus principales figuras.

Por su parte, Arabia Saudita saltará al campo de juego con la ilusión de dar el gran golpe del fin de semana y complicarle los planes a una potencia. A pesar de haber tenido un rendimiento bastante flojo en su debut, el conjunto asiático logró rescatar una valiosa unidad ante Uruguay (1-1) un resultado que mantiene intactas sus expectativas de conseguir una histórica clasificación a los dieciseisavos de final si logra sumar en este duro emparejamiento.

A qué hora juega España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026

El esperado enfrentamiento entre España y Arabia Saudita se disputará este domingo 21 de junio a las 13 horas, en un duelo que promete paralizar el fin de semana futbolero. Para los fanáticos que sigan el torneo desde territorio argentino, este horario será clave para prenderse a la pantalla y seguir de cerca las acciones de un cruce que empieza a definir el rumbo de la zona.

La Selección de España, señalada como una de las grandes candidatas al título en esta cita internacional, llega con la urgencia absoluta de sumar tres puntos tras su sorpresivo y opaco empate frente a Cabo Verde en el debut. Por su parte, el elenco de Medio Oriente afrontará el compromiso con la clara premisa de dar el gran golpe del grupo y estirar su buen arranque en la competencia, a pesar de haber dejado algunas dudas desde lo futbolístico en su estreno.

Cómo ver en vivo España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026

Para no perderse ningún detalle del vibrante choque entre España y Arabia Saudita por el Mundial 2026, los fanáticos en Argentina contarán con una amplia variedad de opciones en la pantalla chica. Las señales de televisión tradicionales que tendrán a su cargo la cobertura en vivo y en directo de este encuentro clave del grupo son TyC Sports, Telefe y DSports garantizando transmisiones con análisis especializados, relatos y toda la previa desde el estadio.

Por otro lado, quienes prefieran volcarse enteramente al lo digital dispondrán de alternativas sumamente cómodas para seguir las acciones desde cualquier dispositivo móvil, tablet o Smart TV.

El partido estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, como así también mediante las aplicaciones oficiales de los cableoperadores que retransmiten las señales deportivas de televisión, tales como TyC Sports Play, MiTelefe y DGO, permitiendo vivir los noventa minutos con la máxima definición y desde cualquier rincón del país.

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