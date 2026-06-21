El fenómeno celestial será uno de los sucesos astronómicos más importantes de la década. La Luna cubrirá completamente al Sol durante más de dos minutos en algunas regiones del planeta, ofreciendo un espectáculo único para aficionados.

Eclipse solar total 2026: ¿cuándo será?, ¿dónde se verá y por qué es considerado un evento histórico?

Eclipse solar total 2026: ¿cuándo será?, ¿dónde se verá y por qué es considerado un evento histórico?: el fenómeno astronómico convertirá el día en noche durante más de dos minutos en algunas regiones del planeta

El mundo ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos más esperados de la década. En el octavo mes anual se producirá un fenómeno celestial que permitirá observar cómo la Luna cubre completamente al Sol , generando una oscuridad repentina en pleno día.

La expectativa es enorme entre astrónomos, observatorios y aficionados a la ciencia, ya que se trata de un suceso poco frecuente que en algunas regiones no se observaba con estas características desde hace más de un siglo. Además de ofrecer un espectáculo visual impactante, el eclipse permitirá realizar importantes investigaciones científicas sobre el Sol y la atmósfera terrestre.

El eclipse solar total se perfecciona el 12 de agosto de 2026 y promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de los últimos años. Durante el evento, la Luna cubrirá por completo al Sol y generará una oscuridad repentina que, en algunos puntos del planeta, se extenderá por aproximadamente 2 minutos y 18 segundos.

Asimismo, marcará el comienzo de una excepcional secuencia de eventos conocida como la "tríada de eclipses", que continuará con un nuevo eclipse solar total en 2027 y un eclipse anular en 2028.

¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

La franja de totalidad atravesará algunas de las regiones más septentrionales del planeta. Los mejores lugares para observar el eclipse serán Groenlandia, el oeste de Islandia y distintas zonas del norte de España.

La península ibérica será uno de los principales centros de observación debido a que varias de sus regiones quedarán bajo la sombra total de la Luna. Entre las áreas con mejores condiciones se destacan Galicia, Castilla y León, Aragón, el País Vasco y la isla de Mallorca.

Mientras tanto, gran parte de Europa, sectores del norte de América y algunas zonas del oeste africano podrán disfrutar de una versión parcial del fenómeno. Los especialistas destacan que algunas de las regiones donde podrá observarse la totalidad no experimentaban un eclipse solar de estas características desde hace más de 100 años.

Desde Argentina no será posible observar la totalidad del eclipse. Sin embargo, el acontecimiento podrá seguirse mediante transmisiones en vivo realizadas por observatorios, agencias espaciales y centros científicos de distintos países.