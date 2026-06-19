Escándalo en el Mundial: Argelia presentó un reclamo ante la FIFA por el arbitraje del partido frente a la Selección argentina La Federación Argelina cuestionó dos jugadas del debut mundialista y pidió revisar las decisiones del árbitro polaco Marciniak y el VAR tras la derrota 3-0 frente a la Albiceleste. Por Agregar C5N en









Messi pisó al defensor Mandi y no fue expulsado. Una de las jugadas que reclama Argelia: la falta de Mac Allister sobre Ibrahim Maza.

El estreno histórico de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Grupo J del Mundial 2026 se vio empañada por un reclamo inesperado fuera de la cancha. La Federación Argelina de Fútbol (FAF) confirmó la presentación de una queja formal ante la FIFA denunciando lo que consideran una "injusticia arbitral" que benefició al equipo de Lionel Scaloni. A pesar del legendario triplete de Lionel Messi, los directivos africanos sostienen que fueron perjudicados por fallos determinantes del cuerpo arbitral liderado por el polaco Szymon Marciniak.

El eje central de la protesta se enfocó en una jugada ocurrida a los 31 minutos del primer tiempo, cuando el partido aún estaba 1 a 0 a favor de la Albiceleste. Según la denuncia, Messi metió un pisotón con los tapones en el gemelo al defensor y capitán rival, Aïssa Mandi, acción que no recibió sanción disciplinaria ni fue revisada por el VAR. Para la federación argelina, el astro rosarino debió haber sido castigado con una tarjeta roja directa, lo que habría dejado a la Argentina con un jugador menos durante gran parte del compromiso.

Desculpe, Messi, mas isso é cartão vermelho. O árbitro deixou passar e o VAR não chamou também. pic.twitter.com/J3vT1EFoxg — L C Quartarollo (@LQuartarollo) June 17, 2026 Además del incidente con el capitán argentino, el informe presentado ante la máxima entidad del fútbol mundial incluye otras dos maniobras polémicas que habrían pasado inadvertidas. Los argelinos señalaron presuntos codazos no sancionados por parte de Alexis Mac Allister sobre los futbolistas Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa. La delegación sostiene que estas situaciones también ameritaban la expulsión de los jugadores involucrados.

Desde la entidad africana aclararon que, si bien reconocen que Argentina fue superior en el campo, no pueden permanecer en silencio ante decisiones que consideran injustas. El objetivo de la presentación no es modificar el resultado final del partido, sino lograr que la comisión de arbitraje de la FIFA evalúe el desempeño de Marciniak y sus asistentes. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de reclamos suelen ser más una declaración de principios para sentar postura, ya que el organismo internacional rara vez toma acciones concretas sobre hechos de juego ya consumados.