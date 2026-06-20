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21 de junio de 2026 Inicio

Escándalo en la Selección de Senegal: reclamos por dinero, problemas en la concentración y tensión con el DT

Tras la derrota ante Francia en el debut, los Leones de Teranga quedaron envueltos en una crisis interna marcada por premios impagos, cuestionamientos a las condiciones de alojamiento y la situación contractual de Pape Thiaw, a horas de un partido clave frente a Noruega.

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La Selección senegalesa atraviesa una crisis en plena fase de grupos. 

La Selección senegalesa atraviesa una crisis en plena fase de grupos. 

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La selección de Senegal atraviesa horas de tensión en pleno Mundial 2026, en la antesala del partido de este lunes frente a Noruega por la segunda fecha del Grupo I. Tras la derrota 3 a 1 ante Francia en el debut, los problemas deportivos quedaron relegados por una serie de conflictos internos.

Nico Schlotterbeck, de 26 años, es una pieza clave en Die Mannschaft.
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De acuerdo con información publicada por el medio africano Sport News Africa, uno de los principales focos de malestar está relacionado con premios económicos que todavía no habrían sido abonados a los jugadores, correspondientes tanto a la Copa Africana de Naciones como a la clasificación al Mundial.

El partido entre Senegal y Francia, en la previa.

El partido entre Senegal y Francia, en la previa.

Los inconvenientes no se limitan al plano económico, debido a que varios integrantes del plantel también manifestaron su descontento por las condiciones de la concentración mundialista, especialmente por el hotel asignado, que fue considerado demasiado austero para una competencia de semejante magnitud.

La alimentación fue otro de los puntos cuestionados por los futbolistas, quienes calificaron la comida como insuficiente para las exigencias del alto rendimiento. Incluso, según trascendió en las últimas horas, algunos integrantes del plantel decidieron recurrir a servicios externos para cubrir sus necesidades nutricionales.

La crisis también alcanza al entrenador Pape Thiaw, quien acumularía varios meses sin percibir su salario y estaría trabajando sin un contrato formal vigente. En ese contexto, Senegal se jugará gran parte de sus aspiraciones este lunes frente a Noruega, que viene de golear 4 a 1 a Irak y buscará encaminar su clasificación.

El histórico triunfo de Senegal sobre Francia en Corea-Japón 2002

El 31 de mayo de 2002, Senegal debutó en una Copa del Mundo en un partido ante Francia, vigente campeón mundial y europeo, en el partido inaugural disputado en Seúl. Contra todos los pronósticos, el conjunto africano se impuso por 1 a 0 con un recordado gol de Papa Bouba Diop.

Papa Bouba Diop y el gol ante Francia, en 2002.

Papa Bouba Diop y el gol ante Francia, en 2002.

El tanto llegó tras una jugada iniciada por El Hadji Diouf por la banda izquierda y una definición de Diop dentro del área, una imagen que quedó inmortalizada por la celebración del mediocampista sentado sobre el césped, rodeado por sus compañeros senegaleses.

Aquella victoria representó el inicio de una campaña histórica para Senegal, que alcanzó los cuartos de final en su estreno mundialista, mientras Francia cerró una participación decepcionante al terminar última de su grupo con apenas un punto y sin convertir goles.

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