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21 de junio de 2026 Inicio

Alarma en Alemania: una de sus figuras se perdería lo que resta del Mundial

Se trata de Nico Schlotterbeck, defensor del Borussia Dortmund, quien debió ser reemplazado en el entretiempo de la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil por una lesión en su tobillo izquierdo. "No pinta bien", expresó el entrenador Nagelsmann, en conferencia de prensa.

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Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, de 26 años, es una pieza clave en Die Mannschaft.

A pesar de la alegría por la agónica victoria ante Costa de Marfil por 2-1 en Toronto, que selló la clasificación de Alemania a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, el clima en el vestuario teutón era de preocupación. La Selección dirigida por Julian Nagelsmann logró romper una racha de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, pero el costo fue muy alto: la posible pérdida de Nico Schlotterbeck para lo que resta de la competencia. El defensor central, que venía de ser figura y goleador en el debut ante Curazao, encendió todas las alarmas tras abandonar el campo de juego con signos de dolor.

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El incidente ocurrió en el amanecer del encuentro, tras un choque con el marfileño Amad Diallo. El zaguero del Borussia Dortmund debió solicitar asistencia médica en dos oportunidades durante el primer cuarto de hora. Aunque logró completar la primera mitad por una decisión táctica de Nagelsmann, quien consideró que su rendimiento seguía siendo óptimo, finalmente fue reemplazado por Antonio Rüdiger antes de iniciar el complemento.

Nico Schlotterbeck pudo terminar los primeros 45 minutos, pero fue reemplazado en el entretiempo.

Nico Schlotterbeck pudo terminar los primeros 45 minutos, pero fue reemplazado en el entretiempo.

En la rueda de prensa posterior al triunfo, el entrenador alemán no ocultó su pesimismo respecto al estado físico del defensor de 26 años. Nagelsmann reveló que existe una fuerte sospecha de una lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo y sentenció que la situación "no pinta nada bien". Para determinar el alcance exacto del daño, Schlotterbeck se someterá a una resonancia magnética en las próximas horas, estudio que definirá si el jugador podrá seguir acompañando al equipo en la cita mundialista.

Hasta el momento de su lesión, Schlotterbeck se había consolidado como un pilar fundamental en la zaga central junto a Jonathan Tah. Su ausencia obligará a Nagelsmann a reorganizar la defensa, probablemente otorgándole la titularidad al experimentado Antonio Rüdiger para el cierre del Grupo E frente a Ecuador y los duelos de eliminación directa.

Mirá el resumen de la victoria de Alemania sobre Costa de Marfil en Toronto

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