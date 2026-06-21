21 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de junio

El oficial minorista mantiene los valores de cierre de viernes: $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, tras una semana marcada por una racha alcista que llevó a la divisa al máximo en cinco meses.

Por
El dólar oficial viene de una semana alcista.

El dólar oficial viene de una semana alcista.

Freepik

El dólar oficial minorista cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra de cierre del viernes, en una semana al alza donde volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero.

El dólar cotiza arriba de los $1.400. 
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de junio

En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, se comercializa a $1.461 y acumuló una suba de 3,1% en junio, debido a una menor liquidación de divisas del sector agropecuario. Entre los paralelos, y sin la referencia del mercado estadounidense, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.494,42 y el MEP lo hace a $1.479,01.

Según expresó el economista Rodrigo Benítez en Ámbito, el aumento de flujos hacia Estados Unidos, en perjuicio de economías emergentes debido a una probable suba en las tasas de interés, fortalece al dólar y debilita tanto las monedas de las economías emergentes como el precio de los commodities.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

El d&oacute;lar oficial atraves&oacute; una semana marcada por la racha alcista.

El dólar oficial atravesó una semana marcada por la racha alcista.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.461.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.494,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.479,01.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.469 para la compra y $1.470 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar no afloja: cerró una semana al alza y llegó a un máximo de cinco meses

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar registró una leve suba en medio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar oficial cerró a $1.450 y el mayorista escaló a $1.436,50 tras el acuerdo EEUU-Irán

El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar oficial se mantuvo en $1.450 para la venta este lunes feriado

El dólar oficial tuvo una semana con altibajos.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de junio

Rating Cero

Vanesa contó su dramática historia.

La estremecedora historia de la ex de Lotocki: de paciente adolescente a denunciar una red de trata

Polémico: se filtró qué famosos del mundo del deporte coinciden en un hotel del Mundial 2026.

Se filtró qué famosos del mundo del deporte coinciden en un hotel del Mundial 2026: ¿fueron pareja?

Este cambio de vida le permitió construir una rutina más simple y enfocarse de lleno en su rol como madre y en su matrimonio con Richard Burke.

Cambio radical: como fue la impactante transformación de la actriz Joan Cusack

play

Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos"

¡Cómo se les nota el amor!

El provocador posteo de Mauro Icardi con La China Suárez: ¿palito para Wanda Nara?

Los compañeros de Lionel no se tomaron la fake a la ligera.

Se filtró la reacción de la Selección argentina tras el escándalo de Messi con Luzu

últimas noticias

Activistas LGBT+ acompañan los juicios desde las plazas frente a Tribunales.

Juicio por el triple lesbicidio en Barracas: cuándo termina y cómo es la defensa de Justo Barrientos

Hace 17 minutos
Vanesa contó su dramática historia.

La estremecedora historia de la ex de Lotocki: de paciente adolescente a denunciar una red de trata

Hace 22 minutos
El ticket promedio del regalo para el Día del Padre es de $62.000.

Día de Padre: con una demanda "cautelosa", de cuánto es el gasto promedio para el regalo

Hace 26 minutos
Pago de las Becas Progresar de ANSES.

Así es el pago de junio 2026 para las Becas Progresar de ANSES

Hace 46 minutos
Polémico: se filtró qué famosos del mundo del deporte coinciden en un hotel del Mundial 2026.

Se filtró qué famosos del mundo del deporte coinciden en un hotel del Mundial 2026: ¿fueron pareja?

Hace 48 minutos