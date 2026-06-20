En Vivo
21 de junio de 2026 Inicio

De héroe de Curazao a fan de Messi: quién es Eloy Room, el arquero que la rompió ante Ecuador

Con 37 años, el 1 del equipo caribeño hizo un partido histórico y fue la gran figura: con 15 atajadas quedó cerca el récord mundialista de salvadas. Conocé la historia del experimentado arquero, que guarda una camiseta muy especial del astro argentino.

Por
Eloy Room y una gran historia mundialista.

Eloy Room y una gran historia mundialista.

Una jornada histórica vivió el Mundial 2026 en Kansas City, tras una actuación memorable de la figura menos pensada: el arquero de Curazao, Eloy Room. El experimentado guardameta fue el gran responsable del empate 0-0 frente a Ecuador, en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo E, frustrando cada ataque del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Conocé la historia del nacido en Países Bajos, pero que defiende los colores de la selección caribeña y tiene una relación particular con un tal Lionel Messi.

Doku maneja la posibilidad de apartarse del Mundial 2026 en los cuartos de final.
Te puede interesar:

Un jugador de Bélgica podría abandonar el Mundial 2026 y enfrenta duras críticas

Room no solo sostuvo el cero en su arco, sino que estableció una marca histórica: con 15 atajadas frente a los ecuatorianos, se convirtió en el arquero con más salvadas en un partido de la Copa del Mundo. Esta cifra lo dejó a un paso del récord absoluto que ostenta el estadounidense Tim Howard, quien realizó 16 paradas ante Bélgica en Brasil 2014, aunque en aquella ocasión su equipo terminó derrotado en el tiempo extra. Gracias a sus reflejos, Room pasó de recibir siete tantos frente a Alemania en su estreno a ser la figura indiscutida del torneo.

Eloy Room fue el responsable de que Curazao coseche su primer punto en una Copa del Mundo.

Eloy Room fue el responsable de que Curazao coseche su primer punto en una Copa del Mundo.

Nacido en Nimega, Países Bajos, Room mide 1,90 metros y posee una extensa trayectoria que incluye pasos por el Vitesse, el PSV Eindhoven y el Columbus Crew de la MLS, donde se consagró campeón. Actualmente, defiende los colores del Miami FC en la USL Championship de Estados Unidos. A pesar de su origen europeo, forjó una fuerte identidad con Curazao, debutando en 2015 y convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia de su selección, siendo pieza clave para lograr la clasificación inédita a esta cita mundialista.

Sin embargo, Room ya era conocido por los hinchas argentinos debido a un vínculo muy especial con Lionel Messi. En marzo de 2023, durante un amistoso en Santiago del Estero donde la Selección Argentina goleó 7-0 a Curazao, el arquero fue testigo del triplete con el que el astro rosarino superó la barrera de los 100 goles internacionales. Pese a la abultada derrota, aquella noche Room se llevó el premio mayor: el propio Messi lo felicitó por su nivel y le pidió intercambiar camisetas.

Esa casaca número 10 es hoy un auténtico trofeo para Room, quien atesora el recuerdo de haber enfrentado al mejor del mundo antes de convertirse, tres años después, en el héroe nacional de su país en un Mundial. Con el respaldo absoluto de su entrenador, el neerlandés Dick Advocaat, Room ha demostrado que a sus 37 años sigue vigente y ya es furor en las redes sociales: en su cuenta de Instagram, pasó de 96.000 seguidores a llegar casi un millón.

View this post on Instagram

Mirá el resumen del empate entre Curazao y Ecuador en Kansas City

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ya son varios los equipos clasificados para los 16avos de final, a falta de una fecha para completar la fase de grupos.

Tras el triunfo de Alemania, cuáles son las selecciones que ya clasificaron a 16avos

Nico Schlotterbeck, de 26 años, es una pieza clave en Die Mannschaft.
play

Alarma en Alemania: una de sus figuras se perdería lo que resta del Mundial

Legrand elogió la personalidad del DT de la Selección argentina en la filmación y en la cancha.
play

Mirtha Legrand, sobre el encuentro con Scaloni: "Me encantó hacerlo con él, es amoroso"

La Selección senegalesa atraviesa una crisis en plena fase de grupos. 

Escándalo en Senegal: reclamos por dinero, problemas en la concentración y tensión con el DT

España y Uruguay necesitan ganar si no quieren complicarse en la Copa del Mundo.

España y Uruguay salen a la cancha en busca de su primera victoria: la agenda del Mundial para este domingo

Conocé la historia de Costa de Marfil.

Selección del Mundial 2026: así fue la independencia de Costa de Marfil

últimas noticias

play

Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del viernes 19 de junio de 2026.

Loto Plus: cuatro apostadores se llevaron más de $3 millones cada uno

Hace 1 hora
¡Cómo se les nota el amor!

El provocador posteo de Mauro Icardi con La China Suárez: ¿palito para Wanda Nara?

Hace 2 horas
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa, quien está procesada por distintos delitos.

Revés para Pedro Sánchez: su esposa irá a juicio por presunta corrupción

Hace 2 horas
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos antagonistas en busca de la presidencia de Colombia.

Colombia elige: balotaje entre la continuidad de Petro y el giro hacia la "mano dura"

Hace 2 horas