De héroe de Curazao a fan de Messi: quién es Eloy Room, el arquero que la rompió ante Ecuador Con 37 años, el 1 del equipo caribeño hizo un partido histórico y fue la gran figura: con 15 atajadas quedó cerca el récord mundialista de salvadas. Conocé la historia del experimentado arquero, que guarda una camiseta muy especial del astro argentino. Por Agregar C5N en









Eloy Room y una gran historia mundialista.

Una jornada histórica vivió el Mundial 2026 en Kansas City, tras una actuación memorable de la figura menos pensada: el arquero de Curazao, Eloy Room. El experimentado guardameta fue el gran responsable del empate 0-0 frente a Ecuador, en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo E, frustrando cada ataque del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Conocé la historia del nacido en Países Bajos, pero que defiende los colores de la selección caribeña y tiene una relación particular con un tal Lionel Messi.

Room no solo sostuvo el cero en su arco, sino que estableció una marca histórica: con 15 atajadas frente a los ecuatorianos, se convirtió en el arquero con más salvadas en un partido de la Copa del Mundo. Esta cifra lo dejó a un paso del récord absoluto que ostenta el estadounidense Tim Howard, quien realizó 16 paradas ante Bélgica en Brasil 2014, aunque en aquella ocasión su equipo terminó derrotado en el tiempo extra. Gracias a sus reflejos, Room pasó de recibir siete tantos frente a Alemania en su estreno a ser la figura indiscutida del torneo.

Eloy Room fue el responsable de que Curazao coseche su primer punto en una Copa del Mundo. Nacido en Nimega, Países Bajos, Room mide 1,90 metros y posee una extensa trayectoria que incluye pasos por el Vitesse, el PSV Eindhoven y el Columbus Crew de la MLS, donde se consagró campeón. Actualmente, defiende los colores del Miami FC en la USL Championship de Estados Unidos. A pesar de su origen europeo, forjó una fuerte identidad con Curazao, debutando en 2015 y convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia de su selección, siendo pieza clave para lograr la clasificación inédita a esta cita mundialista.

Sin embargo, Room ya era conocido por los hinchas argentinos debido a un vínculo muy especial con Lionel Messi. En marzo de 2023, durante un amistoso en Santiago del Estero donde la Selección Argentina goleó 7-0 a Curazao, el arquero fue testigo del triplete con el que el astro rosarino superó la barrera de los 100 goles internacionales. Pese a la abultada derrota, aquella noche Room se llevó el premio mayor: el propio Messi lo felicitó por su nivel y le pidió intercambiar camisetas.