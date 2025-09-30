Un barrio porteño fue destacado entre los 40 más pintorescos del mundo por Time Out: conocé cuál es

La revista destacó uno de los lugares más característicos de la Ciudad por sus jardines y su oferta gastronómica y cultural.

La revista exclusiva Time Out difundió su ranking anual de los barrios más "cool" del mundo e incluyó a Villa Devoto , como uno de los más pintorescos de la Ciudad y a nivel global.

El barrio residencial se ubicó en el puesto 37 de 39, entre el listado de lugares que representan mejor a sus localidades en cuanto a gastronomía, cultura, y comunidad.

La guía destacó a este vecindario como un "jardín de la Ciudad" , en donde resaltó las calles arboladas, las casas residenciales, y una ambientación que invita a disfrutar de la cultura y la gastronomía. Este año superó al barrio de Chacarita, que suele ser uno de los elegidos.

Entre otros sitios, resaltaron lista a San Pablo, Medellín, Ciudad de México, Río de Janeiro y Lima , y Devoto se ubicó como último representante latinoamericano .

La publicación de Estados Unidos, determinó que estos barrios pertenecen al selecto grupo de los 10 “más cool” del planeta: Jinbocho , Tokio, Japón, Borgerhout, Amberes, Bélgica, Barra Funda , São Paulo, Brasil, Camberwell , Londres, Reino Unido, Avondale , Chicago, Estados Unidos, Mullae-dong , Seúl, Corea del Sur, Ménilmontant , París, Francia, Nakatsu , Osaka, Japón, Vallila , Helsinki, Finlandia, Labone , Accra, Ghana.

Plaza Arenales en Villa Devoto Redes Sociales

¿Qué tipo de barrio es Devoto?

Se caracteriza por ser un barrio urbano residencial, cuyo inicio se debe al Banco Inmobiliario que comprara las tierras para establecer un nuevo pueblo, a instancias de su presidente Antonio Devoto, en cuyo homenaje le debe su nombre. Se destaca en la cultura de Buenos Aires por su legado de "barrio jardín", por su arquitectura elegante, sus calles arboladas y un ambiente tranquilo y familiar.

Culturalmente, ofrece una mezcla de lo residencial, histórico y moderno, con una vida gastronómica activa y espacios verdes como la Plaza Arenales. También es hogar de instituciones como la Academia Cultural Inglesa Devoto y el Palacio Ceci, además de murales artísticos que celebran la cultura local.

En el Paseo de las Artes Latinoamericanas hay jardines dedicados a figuras como Diego Rivera y Pablo Neruda, reflejando el pulso cultural del vecindario. También es uno de los lugares donde vivió Diego Maradona, en la célebre esquina de Segurola y Habana.