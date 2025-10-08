8 de octubre de 2025 Inicio
El malestar inesperado que sufre Independiente por una de sus figuras

El Rojo atraviesa una crisis institucional y deportiva que parece no dar tregua. Por problemas con el pase de uno de sus jugadores, ahora debe enfrentar un reclamo millonario en la FIFA.

Independiente sigue sumando problemas y agota la paciencia de los hinchas.

En medio de una situación institucional y económica delicada, Independiente sumó un inesperado dolor de cabeza que involucra a una de sus figuras: el Red Bull Bragantino dio por caído el acuerdo respecto al pase de Kevin Lomónaco e inició un reclamo millonario ante la FIFA.

El defensor llegó al Rojo en 2023 en condición de préstamo, pero en diciembre del año pasado el club anunció que había llegado a un acuerdo para comprar el 75% de su pase por 3 millones de dólares. En este contexto, el zaguero firmó contrato por tres años, hasta 2027.

Sin embargo, Bragantino afirmó que Independiente no cumplió con lo acordado y dio por caído el plan de pagos. Según informó TyC Sports, desde Avellaneda solo habrían abonado 50.000 dólares como intención de pago, y el reclamo exige que entregue el total de la transferencia.

Kevin Lomónaco Independiente

Hace algunas semanas, el club brasileño ya había intimado al Rojo para que cumpliera con el plan de pagos, que consistía en cuatro cuotas de 750.000 dólares cada una. Ante la falta de respuesta, reclamó ante la FIFA para que Independiente abone los 3 millones de dólares de una sola vez.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Kevin Lomónaco llegó a Independiente en agosto de 2023. Desde ese momento, se convirtió en un jugador fundamental en el torneo local y la Copa Sudamericana. Lleva 53 partidos jugados con la camiseta del Rojo, en los que anotó 2 goles y aportó una asistencia.

Por su gran desempeño, Lionel Scaloni lo convocó a la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias de junio pasado ante Chile y Colombia, aunque no sumó minutos. Independiente pudo retenerlo en el último mercado de pases, pero varios equipos europeos están interesados en él.

