Copa Davis 2026: cuándo, dónde y contra quién juega Argentina

El equipo capitaneado por Javier Frana ya tiene a sus jugadores listos para disputar la primera ronda en el Gimnasio Gijang de Busan. Thiago Tirante abre la serie, después juega Marco Trungelliti y cierra el dobles con Guido Andreozzi y Federico Gómez.

Argentina enfrenta a Corea del Sur en Busan.

Luego de haber caído ante Alemania en el Final 8 en Bolonia, el equipo argentino de Copa Davis se prepara para los Qualifiers 2026 que jugará ante Corea del Sur en Busan. El capitán argentino, Javier Frana, ya viajó con el equipo y se sortearon los enfrentamientos. ¿Cuándo se juega?

El viaje de 40 horas, por los casi 19 mil kilómetros hacia el destino, se realizó durante la semana para poder aclimatarse y ponerse a punto para el enfrentamiento. El equipo está conformado por debutantes que quieren posicionar al equipo nuevamente en los playoffs.

Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi serán los argentinos, mientras que del otro lado estarán Soon Woo Kwon, Sanhui, Hyeon Chung, Ji Sung Nam y Uising Park.

El primer encuentro será desde las 23 horario argentino y el segundo el sábado a la 1. La superficie en la que se desarrolla es el cemento indoor. La televisación estará a cargo de TyC Sports, pero también de DSports.

Los cruces serán: Tirante frente a Chung, luego Trungelliti contra Kwon. Mientras que, el dobles -se jugará en la madrugada del domingo de Argentina- irán Andreozzi y Gómez ante Ji Sung Nam y Park.

Esta es la primera ronda de Qualifiers, donde juegan las selecciones que no avanzaron en el Final 8,y ahora buscarán el pase a los playoffs. Allí habrá una última instancia con siete partidos y se definirán los que acompañarán a Italia, por ser local.

De conseguir la victoria, Argentina será local de los playoffs en septiembre con el ganador entre Países Bajos e India. Si consiguen ganar, lo próximo será nuevamente Bolonia del 23 al 29 de noviembre.

