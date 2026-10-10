Con gol de Huevo Acuña, River gana 1-0 y manda al descenso a Estudiantes RC

River supera a Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Tras 21 días de parate, el Millonario se reencuentra con su gente con un 11 titular sin su máxima figura, Thiago Almada, que arrancará en el banco de suplentes tras superar un desgarro; mientras que Tobías Andrada, con una contractura, sí será de la partida. En tanto, el conjunto cordobés, si pierde, perderá la categoría. El árbitro del encuentro es Nazareno Arasa y en el VAR está Andrés Merlos.
Fue necesario. El primer gol de River, en el amanecer del partido, era sumamente importante para el equipo de Leonardo Ponzio que vive entre la nostalgia de ya no ser y la desdicha de no poder. Por eso el desahogo a los 5' del primer tiempo: el centro desde la derecha de Ángel Correa y la definición del Huevo Acuña puso el 1-0 desde el vestuario.
Ángel Correa fue el encargado del pase-gol al Huevo Acuña en el primer tanto de River.
@RiverPlate
Sin Thiago Almada, en el banco de suplente tras superar un desgarro en el cuádriceps, pero con un pibe como Lautaro Pereyra, movedizo y atrevido, el local fue el amo y señor del partido ante el peor equipo de la Liga Profesional, que suma 11 puntos en 27 partidos y está último tanto en la tabla anual como en la de los promedios. A pesar de la diferencia de categoría, River no pudo ampliar una diferencia que en el juego era noto pero no se plasmaba en el marcador.
Sin ir más lejos, el arquero de la visita, Lautaro Herrera, fue una de las figuras en el primer tiempo, sacando varias pelotas de gol a Tomás Galván y al pibe Pereyra, entre otros. El local se fue al descanso con un sabor agridulce por el fútbol que desplegó en cancha, y por las chances desperdiciadas que, este juego, se paga caro si no se convierten.
River vs. Estudiantes RC en el Monumental: las formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.