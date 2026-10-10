Con gol de Huevo Acuña, River gana 1-0 y manda al descenso a Estudiantes RC Tras 21 días de parate, el Millonario regresa a su estadio ante el débil equipo cordobés, que puede perder la categoría en esta fecha. Thiago Almada espera en el banco y vuelve Andrada al 11 titular. Dirige el árbitro Nazareno Arasa. Por Agregar C5N en









El Huevo grita con alma y vida el gol tempranero del Millonario. El Huevo Acuña marcó el primer gol de River, tras asistencia de Ángel Correa. El Millonario se reencuentra con su gente tras 21 días sin partidos oficiales. Luciano Acuña

River supera a Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Tras 21 días de parate, el Millonario se reencuentra con su gente con un 11 titular sin su máxima figura, Thiago Almada, que arrancará en el banco de suplentes tras superar un desgarro; mientras que Tobías Andrada, con una contractura, sí será de la partida. En tanto, el conjunto cordobés, si pierde, perderá la categoría. El árbitro del encuentro es Nazareno Arasa y en el VAR está Andrés Merlos.

Fue necesario. El primer gol de River, en el amanecer del partido, era sumamente importante para el equipo de Leonardo Ponzio que vive entre la nostalgia de ya no ser y la desdicha de no poder. Por eso el desahogo a los 5' del primer tiempo: el centro desde la derecha de Ángel Correa y la definición del Huevo Acuña puso el 1-0 desde el vestuario.

Ángel Correa fue el encargado del pase-gol al Huevo Acuña en el primer tanto de River. @RiverPlate Sin Thiago Almada, en el banco de suplente tras superar un desgarro en el cuádriceps, pero con un pibe como Lautaro Pereyra, movedizo y atrevido, el local fue el amo y señor del partido ante el peor equipo de la Liga Profesional, que suma 11 puntos en 27 partidos y está último tanto en la tabla anual como en la de los promedios. A pesar de la diferencia de categoría, River no pudo ampliar una diferencia que en el juego era noto pero no se plasmaba en el marcador.

Sin ir más lejos, el arquero de la visita, Lautaro Herrera, fue una de las figuras en el primer tiempo, sacando varias pelotas de gol a Tomás Galván y al pibe Pereyra, entre otros. El local se fue al descanso con un sabor agridulce por el fútbol que desplegó en cancha, y por las chances desperdiciadas que, este juego, se paga caro si no se convierten.

River vs. Estudiantes RC en el Monumental: las formaciones River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.