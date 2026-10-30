Un astrólogo realizó una inquietante predicción para el Superclásico entre Boca y River

De cara al domingo, el especialista Giorgio Armas publicó una advertencia sobre el arbitraje. Según explicó sería favorable para uno de los dos equipos y ya habría avisado al club involucrado para que tome cartas en el asunto.

River y Boca se enfrentan este domingo a las 15 en la Bombonera.

Falta muy poco para el Superclásico y el astrólogo Giorgio Armas compartió una predicción que dejó a uno de los dos equipos muy mal parado de cara al domingo . River y Boca se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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Giorgio Armas , conocido en redes por llamarse el "Astrólogo de Boca", publicó una predicción donde aseguró que "el arbitraje será favorable a River".

Por el encuentro de la fecha 15, Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. Maximiliano Del Yesso y Pablo González lo acompañarían como asistentes.

En esa línea, Armas aclaró que " algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partid o. Me marca mucho el número 2. Guardia alta Boca. Ya avisé al club ".

Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas, mientras que Boca disputó 14 encuentros bajo su arbitraje, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En los tres Superclásicos que arbitró, River ganó dos y el Xeneize se impuso en el restante.

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El partido en la Bombonera marcará el debut oficial de la Argentum Gambeta Derbi, la pelota presentada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encuentros seleccionados del calendario, con estreno previsto para el clásico del 1° de noviembre y posibles apariciones en algunos partidos de instancias decisivas.

El diseño revive la estética de la histórica pelota Tango e incorpora laureles celestes asociados al título mundial de 1986. También lleva el dibujo de una pelota con el número 10, un guiño a los futbolistas que marcaron la historia de la Selección Argentina en sus tres consagraciones mundialistas.

AFA

La versión profesional se vende por $329.999 y puede comprarse desde la aplicación y la tienda online de Adidas, además de comercios minoristas autorizados, con una superficie texturada que favorece la estabilidad del vuelo y una estructura termosellada que apunta a mejorar el toque y reducir la absorción de agua.