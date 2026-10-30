30 de octubre de 2026 Inicio
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Un astrólogo realizó una inquietante predicción para el Superclásico entre Boca y River

De cara al domingo, el especialista Giorgio Armas publicó una advertencia sobre el arbitraje. Según explicó sería favorable para uno de los dos equipos y ya habría avisado al club involucrado para que tome cartas en el asunto.

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River y Boca se enfrentan este domingo a las 15 en la Bombonera. 

River y Boca se enfrentan este domingo a las 15 en la Bombonera. 

Imagen creada con IA Grok.

Falta muy poco para el Superclásico y el astrólogo Giorgio Armas compartió una predicción que dejó a uno de los dos equipos muy mal parado de cara al domingo. River y Boca se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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Giorgio Armas, conocido en redes por llamarse el "Astrólogo de Boca", publicó una predicción donde aseguró que "el arbitraje será favorable a River".

Por el encuentro de la fecha 15, Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. Maximiliano Del Yesso y Pablo González lo acompañarían como asistentes.

Captura de la cuenta Giorgio Armas - Astrólogo de Boca @ArmasGiorgio.

Captura de la cuenta Giorgio Armas - Astrólogo de Boca @ArmasGiorgio.

En esa línea, Armas aclaró que "algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta Boca. Ya avisé al club".

Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas, mientras que Boca disputó 14 encuentros bajo su arbitraje, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En los tres Superclásicos que arbitró, River ganó dos y el Xeneize se impuso en el restante.

Boca y River estrenarán una pelota especial en el Superclásico: cómo es la Argentum Gambeta Derbi

El partido en la Bombonera marcará el debut oficial de la Argentum Gambeta Derbi, la pelota presentada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encuentros seleccionados del calendario, con estreno previsto para el clásico del 1° de noviembre y posibles apariciones en algunos partidos de instancias decisivas.

El diseño revive la estética de la histórica pelota Tango e incorpora laureles celestes asociados al título mundial de 1986. También lleva el dibujo de una pelota con el número 10, un guiño a los futbolistas que marcaron la historia de la Selección Argentina en sus tres consagraciones mundialistas.

La versión profesional se vende por $329.999 y puede comprarse desde la aplicación y la tienda online de Adidas, además de comercios minoristas autorizados, con una superficie texturada que favorece la estabilidad del vuelo y una estructura termosellada que apunta a mejorar el toque y reducir la absorción de agua.

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