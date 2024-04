Sin Messi, Inter Miami volvió a perder: cayó 2-1 ante Monterrey con goles argentinos

Una particularidad del partido es que los tres goles fueron convertidos por argentinos: el ex Racing, Tomás Avilés, abrió el marcador para las Garzas a los 19 minutos. Maxi Meza, con pasado en Independiente, aprovechó un rebote a los 70 minutos y marcó el empate para Monterrey.

La victoria la selló Jorge Rodríguez, ex Banfield y Estudiantes, cuando el partido casi se moría. A los 89 minutos, la colgó del ángulo con un tiro de media distancia.

Ahora, los dos equipos volverán a verse las caras el 10 de abril en la cancha del Monterrey, cuando se dispute el partido de vuelta de esta eliminatoria.

Inter Miami - Monterrey: resumen y goles

Cuándo puede volver a jugar Lionel Messi en Inter Miami

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, continúa con la recuperación de la lesión muscular que le impidió disputar los últimos tres encuentros que afrontó Inter Miami por la Major League Soccer (MLS) y también quedó marginado de la última doble fecha FIFA, en la cual el equipo campeón del mundo le ganó a El Salvador y Costa Rica.

El último partido que disputó la Pulga fue el miércoles 13, en el triunfo 3-1 sobre Nashville por la Concacaf Champions. Esa noche, sufrió un inconveniente en el isquiotibial derecho y a partir de ese momento no jugó en la victoria 3-1 con DC United, la derrota 4-0 ante New York Red Bull y el empate 1-1 frente a New York FC.

El día clave para el rosarino es el miércoles, ya que su equipo enfrentará a Monterrey de México en Estados Unidos, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions, el gran objetivo de Messi, del plantel y del entrenador Gerardo Martino.

"En función de lo que pase en estos tres o cuatro días, se definirá. Es un partido importante, pero la temporada es larga. Si se corre algún riesgo, seguramente se esperará un poco más", explicó el Tata en la conferencia de prensa posterior al duelo con New York FC.