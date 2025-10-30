Hurlingham: discutió con su concuñado, lo asesinó a balazos y está prófugo

La víctima tenía 29 años y recibió un disparo en la nuca y otro en el hombro izquierdo. Las autoridades allanaron al menos cuatro domicilios para intentar hallar al homicida.

Un hombre asesinó a balazos a su concuñado de 29 años en la ciudad bonaerense de Hurlingham después de una discusión y ahora las autoridades iniciaron una investigación para hallarlo ya que apuntan a que podría estar escondido en algún domicilio.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la calle José de Malarredo al 600, donde un joven identificado como F.E.D., de 30 años, marcó ante el personal de una comisaría que un hombre de 31 discutió con su concuñado, llamado Víctor Marcos Larroude y le disparó en la nuca y en el hombro izquierdo.

En este marco, pese a que en principio la víctima fue transportada hacia una Unidad de Pronta Atención , luego la trasladaron hacia el hospital de General Rodríguez, donde finalmente falleció. Por su parte, la Policía Científica incautó tres vainas servidas calibre 9 milímetros en la zona del suceso.

En tanto, el fiscal Adriano Corso , de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Morón caratuló el caso como homicidio, mientras que al menos cuatro domicilios fueron allanados, entre ellos uno del Partido de la Costa , donde los investigadores sospechan que pudo haberse escondido.

Por su parte, la hermana de la víctima, Marianela, lamentó el asesinato del hombre. "Esta persona le arrebató la vida a mi hermano, un pibe laburador que no tenía problemas con nadie. Dejó a una criatura sin su papá y una familia destrozada. Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero", expresó en las redes sociales.

"Necesitamos de la colaboración de todos y todas que si lo ven llamen y den aviso a la policía, desde ya muchas gracias en nombre de mi hermana Sheyla, mi sobrina Eluney y de la mamá de Marcos, Amanda. Toda información precisa sirve de mucho para que esta lacra no siga lastimando a nadie más y siga destruyendo familias como hizo con la nuestra!!", añadió el cuñado de Víctor, Roberto.

Hurlingham: un hombre se colgó de un capot tras una discusión por un choque

Una mujer que circulaba con su hijo menor de edad chocó contra otro vehículo en el cruce de avenida Vergara y Julio Argentino Roca en Hurlingham. Hasta ahí, todo normal, pero al no tener la documentación del automóvil, la conductora explicó al otro conductor que iba a buscar los papeles a su domicilio.

Sin embargo, el dueño del vehículo chocado quiso evitar su escape, se subió al capot del auto de la mujer un Volkswagen T-Cross blanca. En medio del miedo y la confusión, la mujer aceleró con el hombre aún aferrado al capot, y lo llevó colgando durante seis cuadras.

La escena, registrada por cámaras municipales de seguridad, muestra cómo el vehículo se incorporó al tránsito mientras el hombre intenta mantenerse sujeto, mientras que con una pierna golpea frenéticamente el vidrio del auto.

"La mujer iba con su hijo menor de edad, en el momento en que el hombre se le sube al capot ahí es donde dice 'me asusté y aceleré', lo que ocurre es que aceleró con el hombre arriba del capot", explicó el periodista Diego Gabriele.

Finalmente, el recorrido permitió a los operadores del centro de monitoreo localizar a ambos, quienes luego fueron identificados por la policía. Tras el arribo de la policía y una ambulancia, para prestar asistencia médica, tanto la mujer como el conductor del auto chocado fueron trasladados a la comisaría 1° de Hurlingham.