30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Hurlingham: discutió con su concuñado, lo asesinó a balazos y está prófugo

La víctima tenía 29 años y recibió un disparo en la nuca y otro en el hombro izquierdo. Las autoridades allanaron al menos cuatro domicilios para intentar hallar al homicida.

Por
Por el hecho intervinieron las autoridades bonaerenses.

Por el hecho intervinieron las autoridades bonaerenses.

Redes sociales

Un hombre asesinó a balazos a su concuñado de 29 años en la ciudad bonaerense de Hurlingham después de una discusión y ahora las autoridades iniciaron una investigación para hallarlo ya que apuntan a que podría estar escondido en algún domicilio.

Amy Lynn Bradley tenía 23 años cuando embarcó junto a su familia.
Te puede interesar:

Viajó con su familia en un crucero al Caribe y desapareció: cómo es el caso que lleva más de 27 años sin resolverse

El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la calle José de Malarredo al 600, donde un joven identificado como F.E.D., de 30 años, marcó ante el personal de una comisaría que un hombre de 31 discutió con su concuñado, llamado Víctor Marcos Larroude y le disparó en la nuca y en el hombro izquierdo.

En este marco, pese a que en principio la víctima fue transportada hacia una Unidad de Pronta Atención, luego la trasladaron hacia el hospital de General Rodríguez, donde finalmente falleció. Por su parte, la Policía Científica incautó tres vainas servidas calibre 9 milímetros en la zona del suceso.

Embed

En tanto, el fiscal Adriano Corso, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Morón caratuló el caso como homicidio, mientras que al menos cuatro domicilios fueron allanados, entre ellos uno del Partido de la Costa, donde los investigadores sospechan que pudo haberse escondido.

Por su parte, la hermana de la víctima, Marianela, lamentó el asesinato del hombre. "Esta persona le arrebató la vida a mi hermano, un pibe laburador que no tenía problemas con nadie. Dejó a una criatura sin su papá y una familia destrozada. Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero", expresó en las redes sociales.

"Necesitamos de la colaboración de todos y todas que si lo ven llamen y den aviso a la policía, desde ya muchas gracias en nombre de mi hermana Sheyla, mi sobrina Eluney y de la mamá de Marcos, Amanda. Toda información precisa sirve de mucho para que esta lacra no siga lastimando a nadie más y siga destruyendo familias como hizo con la nuestra!!", añadió el cuñado de Víctor, Roberto.

Hurlingham: un hombre se colgó de un capot tras una discusión por un choque

Una mujer que circulaba con su hijo menor de edad chocó contra otro vehículo en el cruce de avenida Vergara y Julio Argentino Roca en Hurlingham. Hasta ahí, todo normal, pero al no tener la documentación del automóvil, la conductora explicó al otro conductor que iba a buscar los papeles a su domicilio.

Sin embargo, el dueño del vehículo chocado quiso evitar su escape, se subió al capot del auto de la mujer un Volkswagen T-Cross blanca. En medio del miedo y la confusión, la mujer aceleró con el hombre aún aferrado al capot, y lo llevó colgando durante seis cuadras.

La escena, registrada por cámaras municipales de seguridad, muestra cómo el vehículo se incorporó al tránsito mientras el hombre intenta mantenerse sujeto, mientras que con una pierna golpea frenéticamente el vidrio del auto.

"La mujer iba con su hijo menor de edad, en el momento en que el hombre se le sube al capot ahí es donde dice 'me asusté y aceleré', lo que ocurre es que aceleró con el hombre arriba del capot", explicó el periodista Diego Gabriele.

Finalmente, el recorrido permitió a los operadores del centro de monitoreo localizar a ambos, quienes luego fueron identificados por la policía. Tras el arribo de la policía y una ambulancia, para prestar asistencia médica, tanto la mujer como el conductor del auto chocado fueron trasladados a la comisaría 1° de Hurlingham.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Palacios, de 49 años, es dueño de una empresa de taxis de alta gama en la localidad entrerriana de San Salvador y era habitual que hiciera viajes de larga distancia a distintos puntos del país.

Hallaron un cráneo y otros restos humanos en Entre Ríos e investigan si se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

play

Tragedia en Quilmes: el nene de 8 años al que se le cayó el arco en la cabeza tiene muerte cerebral

Confirmaron la prisión preventiva para todos los detenidos.

Triple femicidio en Florencio Varela: dictaron la prisión preventiva para todos los detenidos

El padre de Almendra detenido en La Plata.

Detuvieron al padre del jugador de Racing Agustín Almendra, acusado de robo automotor y encubrimiento

Blas Correas junto a su madre.

Imputaron a un hombre por amenazar a la madre de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en Córdoba

Rating Cero

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
play

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

últimas noticias

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Hace 5 minutos
play
Todo Lanús festeja con su gente la justa clasificación a la final.

Lanús venció por 1-0 a U. de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Hace 6 minutos
María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

Hace 14 minutos
Javier Milei: En agosto se terminó el problema de la inflación en Argentina

Javier Milei: "En agosto se terminó el problema de la inflación en Argentina"

Hace 37 minutos
Las 20 autoridades provinciales junto al presidente Javier Milei.

Reforma laboral, tributaria y del Código Penal: los detalles de los proyectos que se vienen en el Congreso

Hace 1 hora