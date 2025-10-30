El juvenil tiene vínculo con el club hasta 2026, pero el Millonario encaminó las negociaciones para extenderlo por tres años más. Ya estaría todo cerrado y solo faltaría la firma oficial.

River está decidido a retener a sus jóvenes promesas dentro del club para asegurar la continuidad del proyecto de Marcelo Gallardo. Eso incluye al mediocampista Santiago Lencina, de 20 años, quien acordó la renovación de su contrato con una impresionante cláusula de salida: 100 millones de dólares.

Al juvenil todavía le queda más de un año dentro del club, ya que su contrato actual termina en diciembre de 2026, pero el Millonario decidió ir por lo seguro y garantizarse su continuidad hasta 2029. Todavía no lo firmó oficialmente, pero se espera que lo haga en los próximos días.

Las alarmas se encendieron el viernes 24, cuando Lencina ni siquiera fue convocado al banco de suplentes para el partido frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. Sin embargo, luego se supo que se trató de una decisión futbolística de Marcelo Gallardo y no de un conflicto contractual.

El chaqueño debutó en River en agosto de 2024, tras la salida de Martín Demichelis y durante el interinato de Marcelo Escudero, pero su etapa más sólida llegó en este segundo semestre. Hasta ahora, fue titular siete veces en el Torneo Clausura y una en la Copa Argentina, y anotó tres goles.

Cuándo vuelve a jugar River por el Torneo Clausura 2025

Tras quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el único desafío que le queda a River para el resto de 2025 es el Torneo Clausura, donde se jugará todas sus fichas para acceder a la etapa de playoffs y quedarse con el campeonato.

El fixture no será sencillo. El próximo partido del Millonario será el domingo 2 de noviembre a las 20:30, cuando recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental. Luego vendrá el Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo 9 a las 18 en la Bombonera, y cerrará con Vélez en Liniers, el domingo 16 en horario a definir.