30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La joya a la que River busca ponerle una cláusula de 100 millones: quién es

El juvenil tiene vínculo con el club hasta 2026, pero el Millonario encaminó las negociaciones para extenderlo por tres años más. Ya estaría todo cerrado y solo faltaría la firma oficial.

Por
Gallardo se garantizaría a este juvenil hasta 2029.

Gallardo se garantizaría a este juvenil hasta 2029.

Redes sociales
  • El mediocampista Santiago Lencina, de 20 años, es una de las joyas de River.
  • El club acordó la extensión de su contrato hasta 2029, con una cláusula de salida de 100 millones de dólares.
  • La firma se concretaría en los próximos días.
  • Aunque no fue citado frente a Independiente Rivadavia, se trató de una decisión táctica y no de problemas contractuales.
El Pelusa, la pelota y la camiseta de Argentina. 
Te puede interesar:

"El Diego" del pueblo: el ídolo que no se mancha

River está decidido a retener a sus jóvenes promesas dentro del club para asegurar la continuidad del proyecto de Marcelo Gallardo. Eso incluye al mediocampista Santiago Lencina, de 20 años, quien acordó la renovación de su contrato con una impresionante cláusula de salida: 100 millones de dólares.

Al juvenil todavía le queda más de un año dentro del club, ya que su contrato actual termina en diciembre de 2026, pero el Millonario decidió ir por lo seguro y garantizarse su continuidad hasta 2029. Todavía no lo firmó oficialmente, pero se espera que lo haga en los próximos días.

Las alarmas se encendieron el viernes 24, cuando Lencina ni siquiera fue convocado al banco de suplentes para el partido frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. Sin embargo, luego se supo que se trató de una decisión futbolística de Marcelo Gallardo y no de un conflicto contractual.

santiago lencina

El chaqueño debutó en River en agosto de 2024, tras la salida de Martín Demichelis y durante el interinato de Marcelo Escudero, pero su etapa más sólida llegó en este segundo semestre. Hasta ahora, fue titular siete veces en el Torneo Clausura y una en la Copa Argentina, y anotó tres goles.

Cuándo vuelve a jugar River por el Torneo Clausura 2025

Tras quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el único desafío que le queda a River para el resto de 2025 es el Torneo Clausura, donde se jugará todas sus fichas para acceder a la etapa de playoffs y quedarse con el campeonato.

El fixture no será sencillo. El próximo partido del Millonario será el domingo 2 de noviembre a las 20:30, cuando recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental. Luego vendrá el Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo 9 a las 18 en la Bombonera, y cerrará con Vélez en Liniers, el domingo 16 en horario a definir.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Locura en Avellaneda tras la salida del equipo.

Video: así fue el histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

Bruno Zuculini y Gonzalo Plata van en búsqueda del balón.

Se terminó la ilusión de Racing: empató 0-0 con Flamengo por las semifinales y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

El futbolista jugó en River.

Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

Brandon Aubrey y una historia muy particular.

La sorprendente historia que cambió el fútbol para ser programador y terminar como estrella de la NFL

Rating Cero

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Nicki Nicole mostró un cambio de look que simboliza una etapa de renovación.

La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

últimas noticias

Este 30 de octubre, Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años

El recuerdo de los hijos del Diego por el 65° aniversario de su nacimiento: "Feliz cumpleaños, pa"

Hace 5 minutos
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. 

Presupuesto 2026 en educación: por tercer año consecutivo, se destinará menos del 1% del PBI

Hace 16 minutos
La tendencia minimalista combina elegancia y comodidad sin necesidad de brillos ni adornos excesivos.

Adiós a la ropa con brillos: así es la tendencia que se robará las miradas para recibir el Año Nuevo 2026

Hace 19 minutos
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Hace 20 minutos
La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Hace 28 minutos